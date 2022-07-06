Андрей Бедняков разыграл перчатки Александра Усика

Собранные средства ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) потратил на закупку необходимых вещей для жителей Харькова

Украинские знаменитости придумали отличный способ собирать деньги на нужды украинской армии. Они устраивают аукционы в соцсетях. Актеры разыгрывают костюмы своих персонажей из любимых украинских фильмов. Артисты – одежду, в которой появлялись на сцене. Юмористы и спортсмены за донаты на ВСУ готовы отдать футболки легендарных футболистов из собственных коллекций.

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Ведущий проекта «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков не раз поддерживал похожие инициативы и разыгрывал у себя в Instagram футболки. И вот он продал особый лот – перчатки украинского боксера-чемпиона Александра Усика. С автографом! Чтобы принять участие, нужно было задонатить минимум 500 гривен. Сделали это аж 210 человек. Победителя выбрали рандомно.

– В этом розыгрыше мы собрали 191 тысячу 637 гривен для людей из Харькова, – рассказывает телеведущий. – Я очень благодарен за то, что вы делаете! Продолжаем помогать друг другу. Это самое главное сейчас. Война не закончилась. Люди, к сожалению, продолжают страдать.

Андрей Бедняков разыгрывает перчатки Александра Усика с автографом

Девушка Елена, выигравшая перчатки украинского чемпиона, принимала участие чуть ли не в каждом аукционе, который устраивал Андрей Бедняков. В этом розыгрыше она задонатила 50 долларов. И удача ей улыбнулась!

– Спасибо всем, кто участвовал и помогал! – подытожил Андрей. – А главное, что мы уже отвезли помощь для Харькова!