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«Нас «освободили» от квартиры»: Андрей Бедняков – о своем доме в Мариуполе

 

Андрей Бедняков – о своем доме в Мариуполе

Также ведущий проекта Нового канала «Где логика?» показал почти полностью разрушенную школу, где он учился

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Мужественный украинский Мариуполь – родной город ведущего шоу «Где логика?» (Новый канал) Андрея Беднякова. Он признается, что до войны, хоть давно и переехал в столицу, часто бывал в Мариуполе. Посещал родных, отдыхал с друзьями, гулял по улицам города, наслаждался воспоминаниями и гордился тем, как развивается Мариуполь. А потом пришли оккупанты и разрушили все, что с любовью строили люди. Так, школа Беднкова остались только в воспоминаниях учеников и учителей – здания учебного заведения практически не существует.

Андрей Бедняков – о своем доме в Мариуполе

– До войны моя школа была одной из лучших, – рассказал ведущий Нового канала. – Большое футбольное поле с искусственным газоном, где постоянно занимались дети с района. Беговые дорожки с резиновым покрытием. Мини-футбольное поле с искусственным покрытием. Баскетбольное поле. Тренажеры. Там было нереально классно. Там все время были дети.

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От подписчиков Андрей Бедняков узнал, что его дома тоже больше нет. Жительница Мариуполя, жившая по соседству с телеведущим, написала, что туда попала бомба.

Андрей Бедняков – о своем доме в Мариуполе

– Дом, где я вырос, находился за школой. Там была наша квартира. Почему «была»? Все просто. Попадание. Многоэтажка сгорела, – написал ведущий. – Нас «освободили» от квартиры.

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