Андрей Бедняков – о родном городе Мариуполе

Телеведущий поблагодарил всех воинов, которые сражаются за украинскую землю

Ведущий шоу Нового канала «Где логика?» Андрей Бедняков родом из Мариуполя, который почти два месяца войны бомбит и разрушает россия. Вся Украина молится за людей, которые там находятся, и военных, которые защищают город. Андрей Бедняков поделился воспоминаниями о Мариуполе.

– Моего родного города уже нет. От него практически ничего не осталось, – говорит Андрей Бедняков. – Не бывает, наверное, и часа, чтобы я не думал о Мариуполе. Очень часто приезжал в город и видел, как он менялся. Но больше всего менялись люди. В один из последних приездов мы с друзьями стояли ночью у Драмтеатра и говорили о том, как изменились люди. Какая у нас крутая молодежь. Сколько патриотов стало в городе. Как поменялось настроение людей с 2014-го. Но их пришли «спасать». Бросили свой «спасательный круг» практически на весь город. Бросили его на Драмтеатр. Бросили на мою школу. Бросили на мой дом. Бросили на дворец культуры, где я работал. На стадион, куда я приходил с родителями…

Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы, жившей в Мариуполе

Телеведущий поблагодарил всех защитников родного города:

– Но несмотря на все это там остались воины, которые продолжают сражаться за наш город. За НАШУ землю, НАШУ территорию. Низкий поклон каждому и каждой из вас! Я знаю, что вы это прочтете. Помните: вся Украина молится. О вас знает весь мир! Как и миллионы украинцев, очень жду деблокаду, чтобы помочь нашим воинам и выехать людям. Тому що Маріуполь – це Україна!