У Андрея Беднякова умерла мама, которая больше месяца была в Мариуполе

Ведущий шоу «Где логика?» (Новый канал) Андрей Бедняков сообщил о смерти своей мамы, жившей в Мариуполе. О горе в семье телеведущий рассказал в своем Instagram.

6 апреля Андрей опубликовал черно-белый снимок своей мамы в соцсети и написал пост о том, что его мамы не стало.

«Мамы не стало. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды… Когда они наконец-то смогли уехать — мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме… «Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали.. я не хотела хоронить маму у подъезда…Как делали это другие». С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела. Но она бы еще ЖИЛА! «русский мир» — хуже самой страшной болезни. Хуже рака и альцгеймера. Эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее», — написал Бедняков.

Телеведущий отметил, что, к сожалению, сейчас с матерью ему проститься не удастся. Но он уверен, что сможет это сделать после победы Украины и освобождения Мариуполя.

«Страшно то, что я не смогу даже попрощаться с мамой… Но я уверен, что рано или поздно — я приеду проститься к маме. Когда на той территории будет снова висеть украинский флаг. Путин забрал у меня самое родное. У меня и еще у тысяч украинцев …» – написал Андрей.

Мы выражаем искренние соболезнования семье Андрея Беднякова.