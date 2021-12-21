Как встречает Новый год семья Андрея Беднякова

Ведущий шоу «Где логика?» (Новый канал) поделился новогодними традициями

Праздновать Новый год дома у елки или в теплых краях с фруктами? У ведущего второго сезона шоу Нового канала «Где логика?» Андрея Беднякова есть разный опыт, поэтому он рассказал, что ему больше по душе.

– Моя дочь всегда пишет письмо Деду Морозу и святому Николаю, – рассказывает Андрей о шестилетней Ксении. – В прошлом году она хотела на море, и Дед Мороз исполнил ее желание. Позволил дочери взять с собой маму с папой. Мы впервые встречали Новый год в теплых краях, но я сказал, что это было, наверное, в последний раз. Новый год для меня – это оливье, «шуба», крабовый салат. Все из детства, и я не могу без этих традиций, скучаю по ним.

Андрей Бедняков стал ведущим шоу «Где логика?» на Новом канале

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Конечно, новогодние традиции в семье телеведущего салатами не ограничиваются:

– Мы обязательно украшаем елку, вешаем гирлянды. Но бывает так, что полюбуемся этой красотой два дня, потом летим куда-нибудь, а когда возвращаемся, елка уже осыпалась, – с улыбкой говорит Бедняков. – В целом атмосфера праздника у нас всегда присутствует, потому что хочется, чтобы дочка запомнила такие моменты.

Второй сезон интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» с ведущим Андреем Бедняковым Новый канал покажет в 2022 году!