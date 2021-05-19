Влад Яма – про нелогічний вчинок

Цікавий факт хореограф розповів за лаштунками шоу «Де логіка?», що показує Новий канал

Зробити щось, а лише потім подумати. Від цієї життєвої закономірності не застрахований ніхто. За лаштунками інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» (Новий канал) українські знаменитості ділилися власними нелогічними вчинками. Хореограф і танцівник Влад Яма згадав, як через необачність «влетів» на кругленьку суму.

– Якось перед великою покупкою мені треба було поміняти досить немаленьку суму доларів, – говорить Яма. – Я заїхав у найперший обмінник, який потрапив на очі. Зізнаюся, було дуже страшно, але я це зробив. І от по дорозі назад до своєї автівки, буквально за 50 метрів від мене, помітив ще один обмінник зі значно кращим курсом. Врешті порахував, що за якихось п’ять хвилин втратив близько двох тисяч доларів.

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На цьому історії, які об’єднують алогічність та гроші, у хореографа не закінчилися.

– Була в мене ще дуже нелогічна покупка – взуття на випускний вечір у школі, – розповідає Влад. – Наприкінці одинадцятого класу ми з батьками пішли на ринок і знайшли нереально круті замшеві туфлі. Я розумів, що вони мені малуваті, та не встояв. Адже були дуже красиві! Зрозуміло, що протягом випускного я дуже понатирав ноги. І, до речі, потім зі сльозами на очах одягав їх ще багато разів. Усе тому, що просто соромився зізнатися батькам, що взуття замале.

А чи логічно мислив Влад Яма зі своїм колегою Євгеном Котом у шоу «Де логіка?» та чи обіграли чоловіки жіночу команду – Юлію Саніну та Олену Шоптенко? Дивіться на сайті та на YouTube Нового каналу.