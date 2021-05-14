Какие семейные традиции Сергей Притула передает детям

Ведущий интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» (Новый канал) рассказал, как проводит свободное время с сыном Дмитрием и дочерью Соломией

В субботу, 15 мая, отмечается Международный день семьи. Накануне праздника о своих семейных традициях рассказал ведущий интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?», которое по вторникам показывает Новый канал, Сергей Притула.

— У нас є сімейна традиція, яку я, як батько, передаю своїм дітям — це читання книг. У сучасному світі це стає серед дітей великою рідкістю, їх все більше і більше поглинають гаджети. А книжка — це неймовірний світ, який розвиває дитячу фантазію, критичне мислення, дає певний багаж знань, — уверен ведущий. — Дуже тішуся, що старший син багато читає, а донька потихеньку долучається до цього процесу. В основному їй читаємо ми, але вона вже потихеньку вчиться читати та писати. Думаю, ще рік-півтора і будемо ловити її з книжками по хаті.

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Трехлетняя дочь Сергея Притулы Соломия, как и все дети, настолько обожает фантастические истории, что ведущий начал придумывать их самостоятельно.

— Вона любить різні казки, при чому їй може сподобатися якась одна казочка, і ти про ту принцесу читатимеш їй два місяці поспіль. На ніч я, зазвичай, казки вигадую, їх не існує в природі — зводжу до купи і Рапунцель, і свинку Пеппу, і всяких різних персонажів. Солі це дуже подобається, на другий день вона каже: «Розкажи мені ще раз ту казочку». Я починаю знову вигадувати на ходу, а вона каже: «Ні, там було не так!» і починає сперечатися зі мною. Мене це дуже веселить, — улыбается ведущий Нового канала.

А вот с 12-летним сыном Дмитрием Сергей не только о книгах общается, но и прокачивает мозг интеллектуальными играми.

— З сином у нас свої теми: ми любимо грати в шахи, не буду приховувати — можемо і в «дурня» різатися. У нього достатньо насичені і будні, і вихідні — барабани, басейн, комп’ютерна академія… Ще якісь додаткові хобі нав’язувати йому я не хочу, — признался Сергей Притула. — Але що кумедно — він абсолютно байдужий до соцмереж! Декілька років тому ми завели йому сторінку в Instagram, певний час він викладав туди фото та відео, а потім став байдужим до цього. З одного боку, мене це навіть тішить — бачу, як діти пропадають у соцмережах, тому ставлюся до цього обережно.

Смотрите новые выпуски интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?» по вторникам в 19:00 на Новом канале!