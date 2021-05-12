Алена Шоптенко – о роковом решении

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) известная хореограф вспомнила студенчество

Звезды украинского шоу-бизнеса во время съемок интеллектуально-развлекательного шоу «Где логика?», которое показывает Новый канал, рассказывают о своих самых нелогичных или логичных поступках в жизни. Известная танцовщица и хореограф Алена Шоптенко вспомнила ситуацию, в которой до сих пор не понимает, логично ли поступила.

– После окончания учебы в Киевском лицее бизнеса самым логичным для меня было поступить в Киевский национальный экономический университет. Именно поэтому в 17 лет я оказалась там, – рассказывает Елена. – На втором курсе начала активно работать в сфере хореографии. Это произошло как раз после победы в шоу «Танці з зірками». Все годы учебы я параллельно работала. Университет не бросила, потому что понимала, что он действительно очень престижный, плюс, нужно получить высшее образование. Знала, что хочу заниматься только хореографией, но все-таки отучилась пять лет. Получила диплом магистра по специальности международные финансы. Честно говоря, до сих пор спрашиваю себя – это был логичный или нелогичный поступок? Кстати, недавно я получила второе высшее образование. На этот раз – хореографическое.

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В шоу «Где логика?» Алена Шоптенко продемонстрировала еще и недюжинное логическое мышление. Она соревновалась в команде с фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной против хореографов Влада Ямы и Жени Кота. Полный выпуск смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие противостояния логики включайте каждый вторник в 19:00 в эфире телеканала.