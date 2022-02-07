Не пропусти возвращение сумасшедшей четверки из Сеньковки – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 1 серия от 07.02.2022 на сайте Нового канала! Макс не выходит из запоев. После того как Маша его покинула, он потерял ферму, разбил машину, а дом превратил в свалку стеклянных бутылок. Что только не делали Люба и Вася, чтобы спасти Макса от алкоголизма, даже знахаря вызывали – все напрасно. В 1 серии Будиночок на щастя сезон 3 Любаня решила любой ценой помирить парочку, собрала вещи и поехала в Киев искать Машу. Но она даже не подозревала, какие сюрпризы будут ждать ее в столице. Сработает ли хитрый план Любы? В какую беду попадут Вася и Макс, пока останутся сами в Сеньковке? Не пропусти интересные приключения любимых героев – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 1.

Будиночок на щастя 3 сезон смотреть онлайн