Будиночок на щастя 7 сезон: режиссер раскрыл подробности нового сезона

Пока Новый канал готовит к выходу в эфир новые серии самого народного сериала (не пропустите старт показов 29 сентября в 19:00), IQ Production не теряют времени и снимают новый сезон «Будиночок на щастя», который зрители увидят в 2026 году. И мы уже узнали, что ждет народных любимцев в продолжении комедии

«Будиночок на щастя» 7 сезон: режиссер рассказал подробности нового сезона

Камера – мотор! На днях в одном из подсолнечных полей под Киевом стартовали съемки седьмого сезона комедийного сериала, который так любят украинские семьи.

– Помню, как радовался и удивлялся, когда мы начинали съемки третьего сезона, потом четвертого, пятого… А сейчас стартуют съемки уже седьмого сезона «Будиночка на щастя», – с улыбкой говорит режиссер Сергей Атрощенко. – В этом сезоне у Макса (актер Константин Войтенко – прим. ред.) важные изменения – он строит свою семью и открывает второй бизнес, чтобы полноценно обеспечивать себя, дочь и молодую требовательную любимую, которая не считает денег. Но в какой-то момент он сталкивается с проблемой: из-за большого количества работы Максу не хватает времени на любимую. Похожий кризис и у Васи (актер Назар Заднепровский – прим. ред.) с Любой (актриса Виталина Библив – прим. ред.) Вася в этом сезоне бросает пить и действительно устраивается на работу – хочет сделать карьеру на лесопилке. Люба сначала этому рада, а потом понимает, что из-за работы у мужа не хватает времени на нее. Хотя и у Любани назревает карьерный кризис, ведь бывший глава села хочет вернуть себе должность. Чем закончатся рабоче-карьерные перипетии – увидите в седьмом сезоне «Будиночка на щастя».

Сезон будет насыщенным событиями и лицами. Более яркой станет сюжетная линия с главой села и его женой, а также со старшим сыном Васи и Любы Назаром (актер Ярослав Федорчук – прим. ред.) и его женой Марусей (актриса Мария Стопник – прим. ред.). Увидим также актрису Юлию Буйновскую в роли Даши. На экране станет больше жителей села, которые работают с Максом на ферме и в новом сельскохозяйственном бизнесе. А в основе сюжета, конечно, останутся главные любимые герои!

– Сценаристы уже так идеально знают своих персонажей, что диалоги Васи и Любы прописаны филигранно. Как будто это мы их сами придумывали, никаких шуток предлагать не надо, – делится исполнительница одной из главных ролей, актриса Виталина Библив. – Хотя еще с первого сезона режиссер разрешил мне вставлять в реплики фразочки, которые я собираю у народа. На седьмой сезон у меня тоже есть заготовочки, которые коллекционировала целый год. Мне это очень нравится! Да и людям тоже, потому что Любаню цитируют, создают рабочие чаты с крылатыми фразами от Любани в названии, делают футболки, стикеры в мессенджерах. Народное творчество Любани врастает в жизнь зрителей. Это так круто! Это моя личная огромная победа. Именно благодаря Любане я, наверное, стала такой теплой и родной для зрителя. И я ей за это очень благодарна.

Следите за новостями на сайте и в соцсетях Нового канала, чтобы не пропустить интересные детали со съемочной площадки седьмого сезона. А 29 сентября в 19:00 включайте премьерные серии шестого сезона сериала «Будиночок на щастя»!

