Даша Петрожицька розповіла про форс-мажор з літньої подорожі

Літо закінчилось, але історії з подорожей актуальні завжди! Особливо якщо вони або курйозні, або повчальні. А якщо поєднують ці дві функції, то їх беззаперечно потрібно розповідати. Що й зробила акторка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал), яку також вже цієї осені побачите у шоу Нового каналу «Хто зверху?», Даша Петрожицька.

– Ми з дівчатами їздили в Іспанію на відпочинок. Звідти вони повернулися додому, а я в Німеччину, бо в мене там живе коханий. Було трохи вільного часу, тож вирішила провести його з ним. Але в певний момент мусила повертатися в Україну грати виставу, – розповідає Даша. – Все почалося з того, що я зареєструвалась на ранковий рейс з Гамбурга, здала багаж, але повідомили, що літак зламався. Всі пасажири, які мали летіти зі мною, сиділи й чекали якусь інформацію про рейс. Зрештою за кілька годин нам сказали, що політ скасовано. Дали два варіанти: летіти наступного дня таким же ранковим рейсом або цього ж дня ввечері, але з пересадкою. Я обрала другий варіант. Мене запевнили, що багаж перепакують. Тож спокійно полетіла у Франкфурт, а звідти у Варшаву.

І вже в Польщі, коли Даша пішла отримувати валізу, виявилось, що її немає. Багаж просто виставили зі зламаного літака й не перепакували в той, яким вирішила летіти акторка.

– Я вірю у Всесвіт, знаки та енергії. Тому, коли скасували рейс, я запевнила себе, що так воно й мало бути. Всесвіт просто мене вберіг, аби я не летіла поламаним літаком, – каже Петрожицька. – Та коли загубила багаж, замислилася: «А чого ж мене вчить ця історія з валізою?» І зрозуміла! От я зараз розповідаю цю історію, а ввечері цього дня в мене знову літак. При купівлі квитків забула вказати багаж. І розумію, що Всесвіт це теж ніби передбачив. Бо мою валізу тоді в Гамбурзі забрав додому хлопець, і зараз я спокійно прилечу з квитком без багажу, який вже буде на місці.

