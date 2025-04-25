«Обязательно должна быть кубышка»: советы финансовой независимости от Виталины Библив

Актриса сериалов Нового канала «Будиночок на щастя» и «Сім’я по неділях» рассказала, почему категорически против кредитов

«Это произошло во время полномасштабки»: Виталина Библив впервые – о любимом

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25 апреля – Международный день финансовой независимости. Так что если вы давно хотели наладить отношения с деньгами, например, начать экономить 10% от каждого заработка или инвестировать средства, то сегодня идеальный для этого день. Звезда сериала «Будиночок на щастя» на Новом канале Виталина Библив уже давно на «ты» с финансовой грамотностью. Заслуженная артистка Украины имеет несколько правил, связанных с финансами, которые позволяют всегда быть спокойной и, как говорится, твердо стоять на ногах.

– По возможности я все конвертирую в валюту. Это очень помогает в трудные времена. А они, согласитесь, есть у каждого. Бывает, что получается понемногу собирать приличную сумму, а бывает, приходится из заначки тащить эти 20-50 евро, чтобы дожить до зарплаты, – говорит Виталина. – Поэтому «кубышка» (заначка – прим. ред.) должна быть обязательно! Я считаю, что это правило абсолютно для каждого. С детства родители должны учить детей финансовой грамотности. Например: «Тебе подарила бабушка 200 грн., 100 можешь потратить, а 100 отложи на мечту». Финансовые сбережения меня очень выручили, когда началось полномасштабное вторжение, и работы не было. Благодаря таким кубышкам я продержалась почти полтора года до того, как начали появляться заработки.

А еще у Виталины есть своеобразное антиправило, касающееся финансовой независимости.

– Кредиты – это для меня табу, – делится Библив. – Тема болезненная, ведь имею неприятный опыт. Почти 12 лет назад у меня был долларовый кредит в банке, который «схлопнулся». Понимаете, какие возникли проблемы. После этого я умоляю людей не брать кредитов ни в коем случае. Это засасывает: сегодня ты берешь тысячу долларов, потом две, дальше три… Вроде бы цифры небольшие, а потом накапливается такая сумма, еще и с пеней, что тебе придется продавать или почку, или вставные зубы. Поэтому всегда серьезно взвесьте и обдумайте такой шаг.

Смотрите комедийный сериал для всей семьи «Будиночок на щастя» с понедельника по четверг в 19:00 на Новом канале!