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«Я записувала прощальне відео»: Віталіна Біблів про те, як прожила 33 дні у підвалі на початку повномастабного вторгнення

«Я записувала прощальне відео»: Віталіна Біблів про те, як прожила 33 дні у підвалі на початку повномастабного вторгнення

Акторка серіалів «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях» на Новому каналі вперше розповіла про те, як просиділа 33 дні у підвалі на початку повномасштабного вторгнення 

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У проєкті Маші Єфросиніної «Екзамен. Нова реальність» заслужена артистка України та зірка комедійного серіалу Нового каналу «Будиночок на щастя» розповіла про те, як переоцінила життя після повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Маша почала цю тему дуже обережно, адже «читати, що Віталіна Біблів просиділа 33 дні у підвалі і сидіти 33 дні у підвалі – геть зовсім різні речі».

– Ще й така цифра 33 дні і 122 кроки від мого будинку до бомбосховища. Я це запам’ятала, – прокоментувала слова Маші Віталіна Біблів.

«Я записувала прощальне відео»: Віталіна Біблів про те, як прожила 33 дні у підвалі на початку повномастабного вторгнення

До 24 лютого 2022 року Віталіна Біблів не планувала збирати тривожну валізку, бо 24 числа у неї мав бути вихідний. Акторка хотіла відкрити пляшечку вина, включили серіал з Олесею Жураківсько, плакати та спати.

– Я звикла до звуків літаків, бо я народилась та виросла у військовом містечку. І у нас звуки тривоги та літаків, навчання, вони убли на рік по шість-вісім разів. Тому я це не сприймала серйозно. Я думала, що політають та все заспокоїться. Але про всяк випадок я лягала спати одягнута. І з 24 на 25 лютого почали бомбити Чайку. Єдине, що я пам’ятаю, що я взяла кота, документи, тривожної валізки не було. Ще кинула пряники, печиво, воду і коту їжу. І, думаю, де те бомбосховище? А мої сусіди, для тих, хто не поїхав, стрілочками намалювали до нього дорогу. Я спускаюсь туди, а там вже дідусі, бабусі, діти. І я так сіла в кутку, бо я же думала що це ненадовго. А потім люди мене зробили старостою бомбосховища, – згадує акторка.

«Я записувала прощальне відео»: Віталіна Біблів про те, як прожила 33 дні у підвалі на початку повномастабного вторгнення

Віталіна Біблів, яку ви побачите восени в новому серіалі «Сім’я по неділях», розповідає, що у них в ЖК  бомосховищ було дуже багато. В цих будинках раніше були радянські санаторії, тому в бомбосховищі був туалет, душ, там було тепло.

– Мій кіт витримав ніч. Не витримали всі, бо кіт кричав. А там той гавкає, той цвірінькає, діти плачуть. То було пекло. Нас там було дуже багато. Але з їжею у нас проблем взагалі не було. Бо люди, які їхали, залишали біля під’їздів конервацію, картоплю, продукти з морозилки. Магазини ще працювали на початку декілька днів, тому ми встигли трохи закупитись. Тобто ми періодчино виходили з підвалу. Я зранку виходила, бо мені люди залишили ключі і треба було погудувати котів. Бо хтось не міг забрати тварин, а хтось в цей час був у відряджені чи відпустці. Рибка у мне навіть жила, бо людям було незручно її забирати. Я її назвала Володимир Олесандрович, – з посмішкою розповіла Віталіна.

«Я записувала прощальне відео»: Віталіна Біблів про те, як прожила 33 дні у підвалі на початку повномастабного вторгнення

Але згодом акторка згадала страшні речі.

– Я записувала прощальне відео після того як казали, що звільнили Київську область. Записувала його своїм дівчатам або просто комусь, хто знайде телефон. Я казала. що не знаю, що тут буде. Але раптом що, то одягніть мене в жовтий костюм, щоб я гарно лежала. Слухайте веселу музику та смійтесь, бо я так хочу, – поділилась Віталіна Бібілів.

Про те, як Віталіна Біблів ставиться до смерті, про найважчу ніч у підвалі та, чому вона перестала вірити національному телемарафону – дивіться у проєкті Маші Єфросиніної «Екзамен. Нова реальність».

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