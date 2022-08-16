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«Я отдал всю валюту жене с детьми»: Назар Заднепровский рассказал, где его семья

«Я отдал всю валюту жене с детьми»: Назар Заднепровский рассказал, где его семья

Звезда сериала «Будиночок на щастя», который показывает Новый канал, признался, в какую страну сначала уехали его родные, и поделился, почему они были вынуждены переехать оттуда в начале лета

У актера украинского комедийного сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Назара Заднепровского есть сын и дочь. Почти сразу в начале полномасштабного вторжения жена звезды вместе с детьми уехали из Киева на запад Украины. Со временем они улетели за границу.

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– Два с половиной месяца, до 8 июня, моя семья была в Италии, – рассказал актер в интервью Алине Доротюк. – Дети окончили школу. А потом мы поняли, что там очень дорого. Ужасно подскочила в цене аренда жилья. До лета мои жили у знакомых бесплатно, платили только за бензин и питание. И вот наступило лето, к этой семье знакомых начали приезжать родственники из всех стран мира, поэтому мои должны были уезжать. Начали искать квартиру, узнавать цены, и «припухли». Одно дело – стоимость весной, а другое – в июне. Все выросло в разы, потому что курортный сезон. Посчитали и решили, что лучше те же деньги потратить в Турции, чтобы был all inclusive.

«Я отдал всю валюту жене с детьми»: Назар Заднепровский рассказал, где его семья

Назар Заднепровский говорит, что не запрещает семье возвращаться домой. Но и не инициирует.

– Пока деньги есть, пусть будут там. Закончатся – вернутся, – признался он. – Я отдал всю валюту (сбережения, которые сделал за прошлый год) жене с детьми, сам живу за зарплату, которая есть сейчас. Но мне главное, что они обеспечены!

Смотрите первый сезон сериала «Будиночок на щастя» весь день 24 августа на Новом канале!

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