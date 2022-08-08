«Мене підкинуло, як током»: Назар Задніпровський згадав перший день війни

Актор серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, розповів, що прокинувся від дзвінка дружини, оскільки ночував тоді у хворої мами

Усі інтерв’ю зі знаменитостями чи розмови з друзями після тривалої розлуки починаються запитаннями: «Що ти робив зранку 24 лютого?», або «Як ти дізнався про війну?» Свою історію розповів зірка комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Назар Задніпровський.

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– Ще за три тижні до війни в мене захворіла і злягла мама. Я здебільшого ночував у неї, – зізнався він в інтерв’ю Аліні Доротюк. – Сім’ю бачив так: заскочив після репетиції, обійняв, і до мами. Так було і 23 лютого. Відбув репетицію в театрі, прийшов додому, дітей поцілував, дружина мене супом нагодувала, передала гаряченького, я поїхав до мами, погодував її, і спатки. І 24 числа, не пам’ятаю о котрій годині ночі, мене підкинуло, як током. Подивився на телефон. Він без звуку, але світиться, бо телефонує дружина. Відповів, і вона мені: «Назаре, почалося! Війна». В мене одразу нерви, переживання, блювотний рефлекс. Почав розпитувати, як вона, як діти. І «дурдом» розпочався.

Назар Задніпровський не міг залишити хвору маму, тож усі п’ять місяців знаходиться поряд із нею.

– Я доньку не бачив з початку війни, – поділився актор. – А дружина з сином ще заїжджали до мене спочатку, завозили деякі речі, бо я в мами постійно був. А потім, коли почали ракети прилітати в напрямку Василькова, вони вирішили, що час їхати на захід України. Там пробули десять днів, а потім виїхали в Італію.

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