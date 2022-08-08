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«Меня подбросило, как током»: Назар Заднепровский вспомнил первый день войны

«Меня подбросило, как током»: Назар Заднепровский вспомнил первый день войны

Актер сериала «Будиночок на щастя», который показывает Новый канал, рассказал, что проснулся от звонка жены, поскольку ночевал тогда у больной мамы

Все интервью со знаменитостями или разговоры с друзьями после продолжительной разлуки начинаются вопросами: «Что ты делал утром 24 февраля?» или «Как ты узнал о войне?» Свою историю рассказал звезда комедийного сериала «Будиночок на щастя» (Новый канал) Назар Заднепровский.

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– Еще за три недели до войны у меня заболела и слегла мама. Я в основном ночевал у нее, – признался он в интервью Алине Доротюк. – Семью видел так: заскочил после репетиции, обнял, и к маме. Так было и 23 февраля. Отбыл репетицию в театре, пришел домой, детей поцеловал, жена меня супом накормила, передала горяченького, я поехал к маме, покормил ее, и спатки. И 24 числа, не помню в котором часу ночи, меня подбросило, как током. Посмотрел на телефон. Он без звука, но светится, потому что звонит жена. Ответил, и она мне: «Назар, началось! Война». У меня сразу нервы, переживания, рвотный рефлекс. Стал расспрашивать, как она, как дети. И «дурдом» начался.

«Меня подбросило, как током»: Назар Заднепровский вспомнил первый день войны

Назар Заднепровский не мог оставить больную маму, поэтому все пять месяцев находится рядом с ней.

– Я дочь не видел с начала войны, – поделился актер. – А жена с сыном еще заезжали ко мне сначала, завозили некоторые вещи, потому что я у мамы постоянно был. А потом, когда начали ракеты прилетать в направлении Василькова, они решили, что пора ехать на запад Украины. Там пробыли десять дней, а затем уехали в Италию.

Смотрите первый сезон сериала «Будиночок на щастя» весь день 24 августа на Новом канале!

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