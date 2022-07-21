Костя Войтенко – про майбутнє українського кіно

Зірка серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) поділився думками щодо фільмів та серіалів в Україні після війни У боротьбі проти російського агресора об’єднався увесь український народ. Кожен воює на тому фронті, на якому може бути корисним найбільше. Так, наприклад, український актор Костянтин Войтенко активно зайнявся волонтерством. Він разом sз професійним танцівником Антоном Нестерком об’єдналися для того, щоб допомагати українським воїнам. І саме про них та їхню роботу –

Зараз дивляться

">новий випуск YouTube-проекту української телеведучої Міли Єремєєвої під назвою «Очима правди».

Від шкарпеток до тепловізорів: Костя Войтенко – про волонтерство

Костя Войтенко: «Не зміг би жити в селі»

У відео Костя Войтенко розповів, як став волонтером, чим зараз займається, як ставиться до мовчання своїх колег, а також про майбутнє українського кінематографу.

– Майбутнє є! Це точно. Тому що, спілкуючись із людьми, я розумію, що легкий контент також потрібен. Вони скучили за нашими серіалами, фільмами та персонажами. Просто в майбутньому не буде так, що ми не говоримо про війну. Війна нас всіх змінила, вона змінить і наші серіали. Що цікавіше, мені здається, тепер мачо-менів у серіалах будуть грати справжні мени. Адже зараз актори зі зброєю в руках отримують такий досвід, що їм і грати нічого не доведеться. А ті «мени» з росії, які грали головних героїв у наших серіалах, та які зараз сидять і мовчать, нічого не кажуть, які виявилися зовсім не менами, а боягузами, вже не будуть зніматися. У нас справжні круті актори будуть грати круті ролі. Ось це кльово, – поділився Костя Войтенко.