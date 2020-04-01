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Виталина Библив показала, как выглядела 20 лет назад (ФОТО)

Архивным фото звезда сериала «Будиночок на щастя» на Новом канале поделилась в своем Instagram

В связи с пандемией коронавируса в Украине, как и в большинстве стран мира, объявлен карантин. Медики рекомендуют минимизировать контакты с окружающими и не выходить из дома без крайней необходимости. 39-летняя Виталина Библив, исполнительница роли Любани в сериале «Будиночок на щастя» – социально ответственная гражданка, поэтому следует рекомендациям Минздрава о самоизоляции.

В своем Instagram актриса активно делится фотографиями из жизни и показывает, как развлекается на карантине. К публикациям она подходит с присущим ей юмором. На днях Виталина опубликовала домашнее фото, подписав: «Граємо з котом у гру «Хто я». Кіт веде 6:0😂😂😂».

Но на Instagram странице Любани с «Будиночка на щастя» можно найти на только юмористические посты. Например, недавно актриса поделилась архивным фото 20-летней давности. Похоже, фотография была сделана во время вечеринки или встречи с друзьями. «Когда тебе 22 и всю жизнь еще впереди», – прокомментировала пост Виталина.

 

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Публикация от Vitalina Bibliv (@vitalinabibliv)

Поклонники Виталины Библив остались в восторге от ее публикации. Они отметили, что актриса совсем не изменилась за 20 лет, и засыпали ее аккаунт комплиментами: «Огонь», «Вау! Яка красунечка. Василя пришлось би відкачувать знов», «Чистая, исключительная, неземная КРАСОТА», «Глаза горят так же))», «То ти ж не змінилася! Крутяк)) Гарнюня така».

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