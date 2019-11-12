Новый каналБудиночок на щастяНовостиСоветы от Любочки: что не стоит дарить на свадьбу

Советы от Любочки: что не стоит дарить на свадьбу

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Не пропустите финальные серии «Будиночка на щастя» 2 сезон во вторник, среду и четверг в 22:00 на Новом канале.

В Сеньковке намечается свадьба. Назар сделал предложение Марусе, и она согласилась. Пользуясь случаем, мы расспросили у счастливой Любочки, мамы Назара, какие подарки ни в коем случае не стоит дарить молодоженам.

Вот ТОП-5 ужасных подарков, по мнению Любани:

  1. Гаджеты.
    Все эти флешки-мешки ни к чему. «Я не знаю, куди їх встромлять, і нема у нас куди їх встромлять. Лучше подаруйте гарну кольорову постіль».
  2. Не дарите сертификаты.
    «В город ми їздимо нечасто. А в селі ніде їх актівірувать».
  3. Посуду тоже не желательно.
    «Ще не надо дарить сервізи. Пожалуйста, оставте їх собі».
  4. Калоши тоже будут не к месту.
    «Калоші, ясна річ, нареченій ні до чого. Якщо вже вирішили, то краще даруйте резинові чоботи. Тільки такі… нормальні».
  5. Супербан заслуживают и пустые конверты.
    «Я вас умоляю. Ось ці пусті конверти залиште собі. Ми це проходили, знаєм і бачили. А то листівочки вклали і подарили типу від сім’ї із 26 людей».

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Любаня плохого не посоветует. Мотайте на ус. И не пропустите финальную неделю 2 сезона «Будиночка на щастя»  в 22:00 на Новом канале!

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