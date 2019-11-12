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12 ноября
Советы от Любочки: что не стоит дарить на свадьбу
Не пропустите финальные серии «Будиночка на щастя» 2 сезон во вторник, среду и четверг в 22:00 на Новом канале.
В Сеньковке намечается свадьба. Назар сделал предложение Марусе, и она согласилась. Пользуясь случаем, мы расспросили у счастливой Любочки, мамы Назара, какие подарки ни в коем случае не стоит дарить молодоженам.
VIDEO Вот ТОП-5 ужасных подарков, по мнению Любани:
Гаджеты.
Все эти флешки-мешки ни к чему. «Я не знаю, куди їх встромлять, і нема у нас куди їх встромлять. Лучше подаруйте гарну кольорову постіль». Не дарите сертификаты.
«В город ми їздимо нечасто. А в селі ніде їх актівірувать». Посуду тоже не желательно.
«Ще не надо дарить сервізи. Пожалуйста, оставте їх собі». Калоши тоже будут не к месту.
«Калоші, ясна річ, нареченій ні до чого. Якщо вже вирішили, то краще даруйте резинові чоботи. Тільки такі… нормальні». Супербан заслуживают и пустые конверты.
«Я вас умоляю. Ось ці пусті конверти залиште собі. Ми це проходили, знаєм і бачили. А то листівочки вклали і подарили типу від сім’ї із 26 людей».
«Будиночок на щастя»: насколько актеры похожи на героев?
Любаня плохого не посоветует. Мотайте на ус. И не пропустите финальную неделю 2 сезона «Будиночка на щастя» в 22:00 на Новом канале!
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