Блондинки на Новом канале удивляют красотой и умениями

Вчера все блондинки мира праздновали свой день. О них сочиняют нелепые анекдоты, а они ежедневно доказывают свою уникальность и ум. Более того, «златовласки» ломают все стереотипы и осваивают ремесла, требующие недюжинной силы. Они могут конкурировать с мужчинами, сохраняя при этом женственность и шарм. Мы подобрали несколько ярких примеров девушек из шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал), которые в этом сезоне удивили мужчин своими уникальными умениями.

Полспички для Алисы

Сегодня уже никого не удивят женщины в форме, работающие в полиции или МЧС. В студии шоу блондо-бомба и спасатель Алиса рассказала о своих нелегких буднях. Ведь она наравне с мужчинами выезжает на пожары.

– Девушка посоревновалась со звездным игроком в одевании пожарной формы на скорость, – рассказывает креативный редактор проекта Ольга Чеснокова. – По словам блондинки, получив вызов, они должны надеть полное снаряжение за 45 секунд. Или, как говорят, пока сгорает спичка. В студии девушке удалось справиться за 25 секунд. А вот звездном участнику – Даниэлю Салему – пришлось сжечь целых две спички, пока он оделся (улыбается).

Приглашение от принцессы

Оказаться под потолком студии – трюк не из легких. Только представьте, блондо-бомба Диана поднялась на высоту пять метров над игровой площадкой. Девушка висела вниз головой и демонстрировала трюки из воздушной гимнастики звездном участнику – Евгению Кошевому.

– Диана многого достигла в этом спорте, – рассказывает Ольга. – Более того, девушка получила приглашение на конкурс в Монако, который проводит принцесса. Без личного приглашения туда не попасть. Болеем и радуемся за нашу Диану.

Три полена для лесничего

А еще в шоу поражала своей силой блондо-бомба Полина. Девушка учится на лесничего. Она в студии вместе с Антоном Лирником распиливала бревно на скорость. Ведь для нее это обычное дело, а вот звездному участнику пришлось немного «попотеть». Блондинка с легкостью распилила три полена и выиграла в баттле.

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