Кто она: Блондинка с 13-м размером груди?

В финальном выпуске шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) одной из участниц стала Мила Кузнецова, обладательница целой коллекции наград на конкурсах красоты

Девушка – успешная модель plus size, за которой в Instagram следят более полумиллиона подписчиков! Мила – обладательница титулов «Queen of the world plus size», «Miss Ukraine plus size Universe», «Miss Top model Universe» и это только малая часть ее побед.

В своем блоге Мила показывает, как занимается спортом, рассказывает о питании, делится лайфхаками и просто показывает эпизоды из своей жизни. Девушка часто выкладывает достаточно откровенные снимки в купальнике, а проскролив ленту можно увидеть и обнаженные фото. лишь Большая часть нарядов Милы – с глубоким декольте, и не удивительно – модель гордится своей пышной грудью 13-го размера.

Мила неоднократно признавалась, что у нее совершенно нет комплексов, и она очень довольна своей внешностью и фигурой. Модель уверена, что люди с обычной внешностью в современном мире не так интересны для окружающих, как те, у кого есть изюминка.

Мила действительно оказывается в центре внимания в любой ситуации! И шоу «Кто против блондинок?», участницей которого стала модель, не исключения. Как отреагирует ведущая Леся Никитюк на появление такой серьезной конкурентки, и кому из девушек достанется больше внимания звёздного гостя – Тараса Стадницкого, смотрите сегодня в 19:00 на Новом канале.

