Сексолог оценил темперамент Олега Кензова

Олег Кензов – не только ведущий «Кохання на виживання», но и гроза девичьих сердец. На шоу «Кто против блондинок?» блонды оценили его сексуальность. И вот что выяснили

Создание гармоничной пары – процесс длительный и довольно сложный. Ведь каждый партнер видит семейное счастье по-своему. На этой неделе в шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал) девушки расскажут о своем опыте с мужчинами певцу и ведущему «Кохання на виживання» Олегу Кензову. А еще блонды узнают о потенциальных сексуальных способностях мужчины, которые составляют основу сексуальных отношений между партнерами. На такие горячие темы с ними будет говорить сексолог и блондо-бомба Ольга!

Читай: Леся Никитюк «накачала» губы

– Всю теорию будем применять на Олеге, – прокомментировала участница и начала оценивать сексуальный темперамент певца.

Оказалось, что у артиста густые брови. Такой внешний признак свидетельствует о том, что он очень темпераментный. Губы у певца – большие и пухлые. По словам сексолога, это означает, что он чувственный в отношениях.

На съемках Олегу пришлось продемонстрировать свою «дорожку от пупка». Она у него очень широкая! Собственно, такой признак «говорит» о том, что у певца сильная сексуальная конструкция!

Эфир шоу будет очень горячим. Ведь зрители Нового канала узнают трохантерный индекс Олега. Такой показатель раскроет секрет, каков певец в постели!

Не пропустите сегодняшний выпуск шоу «Кто против блондинок?» в 19:00 на Новом канале. Будет очень интересно!

Читай:

Леся Никитюк: «Ненавижу тех, у кого было тамагочи»

«Отец дал мне пинка» Назар Заднепровский признался, за что