Леся Никитюк: «Ненавижу тех, у кого было тамагочи»

Ведущая впервые рассказала, почему у нее не было виртуального любимца

Леся Никитюк продолжает выводить на откровенность звездных участников шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал). Делает она это очень легко и мастерски. Мужчины даже не замечают, как начинают рассказывать очень интимные истории.

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А вот Леди Ле долго не надо просить рассказать интересные stories из ее жизни за кадром. На этот раз она поделилась неприятным воспоминанием из детства.

– Ненавижу тех, кто имел тамагочи, – говорит ведущая. – Помните таких виртуальных питомцев? У меня его не было. Я из простой хмельницкого семьи, у которой денег на такую игрушку не хватало.

В то время некоторые Лесины одноклассницы имели по несколько тамагочи. Ведь каждая игрушка – это новый питомец: цыпленок, котенок, поросенок, медвежонок.

– Представляете, моя школьная подруга играла сразу тремя, – говорит ведущая. – Она мне дала один. Ну, тот, что ей надоел (улыбается). Радости не было предела! А моя семья как была рада, когда это создание пищало в два ночи. Все просыпаются, а оно кричит! Надо за ним убрать, потому что оно в туалет сходило.

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