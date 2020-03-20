Леся Никитюк на карантине: моет полы и готовит на всю семью

Ведущая Нового канала рассказала, как проводит время с семьей в Хмельницком, и почему домашняя изоляция помогла ей уменьшить финансовые расходы

Леся Никитюк даже во время карантина не унывает и делится с народом позитивным настроем. Главный совет ведущей – запастись вкусностями, ведь они обеспечивают отличное настроение, а сейчас оно необходимо, как никогда.

– У нас три ящика фруктов, запас продуктов, из которых можно готовить много вкусняшек, например, десерт «Тирамису», десерт с манго и чиа, пирожки с капустой, – рассказала ведущая «Кто против блондинок?» – А еще мы жарим бургеры прямо возле дома. Дружно смотрим фильмы, читаем книги. Мама вот сейчас нарезает винегрет. Сегодня мне пришла по почте система караоке, и теперь мы будем петь на балконе, как итальянцы!

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Как оказалось, у карантина есть множество плюсов. Помимо того, что благодаря разгруженному графику Леся проводит время в кругу родных и близких, ведущей удалось избежать лишних трат.

– Я как подумаю, сколько денег я сэкономила на этом карантине, – призналась Леся Новому каналу. – Вчера сами с папой помыли машину – это уже минимум 500 грн остались в кошельке. А еще я так вымыла полы в доме, что ни один сервис по уборке не справится!

Ну, а по вторникам в 19:00 Леся со своей семьей собирается у телевизора, чтобы посмотреть новый выпуск «Кто против блондинок?»