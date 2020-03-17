«Ничего вкуснее за 40 лет не ел»: Евгений Сморигин поделился рецептом на скорую руку

Актер «Дизель Шоу» умеет не только хорошо шутить, но и вкусно готовить

Участницы «Кто против блондинок?» на Новом канале хорошо знают, что путь к мужчине лежит через его желудок. Поэтому первое, что девушки сделали во время съемки шоу с Евгением Сморигиным – напоили и накормили актера.

– Приготовила эспрессо, чтобы вы взбодрились, – сказала блондо-бомба Мария.

Блондинка приложила к губам Евгения чашечку с кофе и собственноручно напоила его. А потом угостили мужчину круассанами и багетом.

– Я и не знал, что смогу на шоу так вкусно позавтракать, – удивился актер.

За кулисами Евгений рассказал, что дома часто готовит. А еще поделился эксклюзивным рецептом.

– Отварите макароны, – говорит актер. – Добавьте в них кусок сливочного масла. Сварите вкрутую яйцо. Когда оно остынет, натрите его. Затем посыпьте сверху на макароны. Блюдо посолите. И все. Вкусно, легко и просто. Признаюсь, что ничего вкуснее за 40 лет я не пробовал (улыбается).

Евгений говорит, что любит готовить это блюдо для своей семьи на завтрак. Ведь оно сытное и питательное.

Включайте шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале по вторникам в 19:00, чтобы не пропустить самые интересные моменты.

Читай также:

Сохраняй спокойствие! Сергей Притула рассказывает, как вести себя во время карантина

Алла Костромичева застряла в Германии: долететь в Украину не может, а жить — негде