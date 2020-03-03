Гостем пятого выпуска шоу “Кто против блондинок?” 2020 стал известный актер-комик Антон Лирник.

Возможно, шоумен и планировал покорить блондинок своим искроменым юмором, однако уже с самого начала шоу девушки продемострировали, что против них это не сработает. Смотрите фоторепортаж со съемок пятого выпуска “Кто против блондинок?” на Новом канале. Это было действительно забавно!

Первым испытанием на пути к победе Антона стало сражение с… блондинкой-лесничей. Необычно, правда? Актер был немного ошарашен, а когда из-за кулис вынесли пилу, наконец, осознал серьезность настроя противника.

Бой с пилой Антон проиграл, но лишь потому, что всё время пытался отпилить кусочек… Леси Никитюк.

Баловался-баловался и не заметил, как блондинка закончила свою часть задания!

Следующим этапом на пути к финалу стала встреча с гадалкой Беллой. Ворожка напоила Лирника кофе, а за тем по гуще, оставшейся на чашке, предсказала будущее шоумена.

Лирника гадалка назвала “вулканом”, сдерживащим эмоции внутри себя. и посоветовала больше выражать себя, чтобы Вселенная услышала все просьбы.

А вот Лесе Никитюк Белла наворожила… ребенка! Правда вот не смогла определить, то ли скоро сама Леся станет мамой, то ли будет крестить чужого ребенка.

Лирник как мог пытался очаровать девушек, но те совершенно не собирались отдавать победу мужчине, пусть даже такому очаровательному, как Антон.

Пришло время знакомиться с топ-блондинкой. Девушка в стильной ковбойской шляпке сразу подчеркнула свой настрой: “Антон невероятно умный мужчина, но нашу красоту ему не победить”.

Что ж, следующий баттл, который ждал Антона, – оказася продуктовым. Ему на скорость с блондинкой необходимо было надкучить как можно больше продуктов из холодильника. Как думаете, кто оказался большим “обжорой”: Антон или хрупкая блондиночка с любовью к салями?

Ответ очевиден!

А вот удалось ли Антону Лирнику дойти до супер-финала, смотрите в полном пятом выпуске “Кто против блондинок?” 2020 от 03.08.20 прямо сейчас!

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