На шоу Нового канала «Кто против блондинок?» звездный мужчина и блонды рассказали, как заработали первые деньги

Откровенно рассказать о своем первом месте работы могут не все. А вот успешный шоумен Александр Пикалов, не стесняясь, признался, что работал дворником в своем родном Кривом Роге.

– Первая запись в трудовой книжке – сторож и дворник в Доме пионеров, – рассказывает Александр. – Устроился на эту работу, когда учился в выпускном классе школы. Проработал там три года. Больше всего мне нравилось, что ночью дворец был в моем распоряжении. Шумных вечеринок я там не устраивал, а вот постоянные репетиции с командой КВН мы проводили.

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А еще Александр рассказал, что часто руководство называло его лучшим дворником парка.

– Когда приезжаю туда, то вижу, что при мне парк был намного чище, – говорит шоумен.

Блондо-бомбы тоже не краснели, когда рассказывали, как заработали свои первые деньги. Так, участница Марина призналась, что в детстве собирала колорадских жуков.

– Каждое лето родители отвозили меня к бабушке в деревню, – говорит Марина. – У нее было 40 соток огорода, на котором росла картошка. Отец просил помочь бабушке собрать колорадских жуков. И чтобы меня хоть как-то мотивировать к этому, предложил за каждое насекомое платить 10 копеек.

Девушка признается, что тогда она заработала довольно кругленькую сумму. И приобрела на нее свой первый велосипед.

Включайте Новый канал по вторникам в 19:00, и вы узнаете еще больше интересных историй от участников шоу «Кто против блондинок?»

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