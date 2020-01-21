Райские птички, элегантные стюардессы, девушки-роботы… В этом сезоне зрителей Нового канала ждет еще больше экстравагантных перевоплощений от участниц шоу «Кто против блондинок?».

Чтобы создать неординарные образы для девушек, над идеями работали две команды профессионалов: художники по костюмам и стилисты, которые отвечали за грим и прически.

– Каждый выпуск программы имеет тему, – рассказывает креативный редактор шоу Ольга Чеснокова. – Согласно ей мы подбирали девушкам образ. На первый взгляд зрителям может показаться, что блондинки имеют одинаковый look. Но это не так. Одежда должна была обязательно подчеркнуть все достоинства и индивидуальность каждой из девушек. Поэтому были сшиты юбки разной длины, разной также была глубина декольте. А еще мы использовали более тысячи мелких аксессуаров – колец, сережек и подвесок.

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Более тысячи костюмов для «златовласок» создавали всего 15 мастеров. Они собственноручно пришивали миллионы страз, пайеток и камней. А еще делали эксклюзивные шляпки для топ-блондинок. Кстати, в первой программе зрители увидят самое яркое произведение этого сезона – украшение на голову из более тысячи метров металлизированной нити.

– Когда я разрабатывала эскизы нарядов, обязательно учитывала характер и темперамент девушек, – рассказывает художница по костюмам Люси Константинова. – Рада, что все 43 участницы во время примерок кайфовали от своих образов. Тогда я понимала, что все подобрала правильно! Открою вам тайну: на пошив всех костюмов понадобилось более 300 метров ткани. Кстати, столько же метров фатина пошло на изготовление пеньюаров. Их зрители увидят в выпуске о любви.

Сценический образ – это сочетание одежды и аксессуаров с прической и гримом. Поэтому команды костюмеров и стилистов работали сообща.

– Мы с Люси собирались и обсуждали различные варианты внешнего вида девушек, – рассказывает главный стилист шоу Ирина Педченко. – Ведь было важно, чтобы макияж и прическа дополняли образ участниц. Труднее всего было воплощать идеи к выпуску, посвященному жизни в интернете. Блондинки были одеты в стиле девушек-роботов. Мы крепили им искусственные волосы разной длины, красили их, а затем подстригали.

Включайте шоу «Кто против блондинок?» с ведущей Лесей Никитюк 4 февраля в 19:00 на Новом канале. Этот сезон вас точно поразит!