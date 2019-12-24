Новий канал / Шалена зірка / Дарма Євген Кошовий жартував над суперницею! Анонс 17 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі
24 грудня

Дарма Євген Кошовий жартував над суперницею! Анонс 17 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі

Дивіться шоу «Шалена зірка» щочетверга о 21:00!

«Шалена зірка» - драйвова гра з ведучою Лесею Нікітюк на Новому каналі. Дві зірки, захопивши з собою команду підтримки, будуть батлитися в чотирьох раундах, проявляючи чудеса пластики, інтуїції, логіки і акторського таланту. Це смішно, яскраво і дуже весело! Готуйтеся до wow-ефекту, адже в фінальному раунді суперники перевтіляться в поп-зірок і відтворять гучний кліп або виступ популярного виконавця, якого визначить Леся. За допомогою балів і голосування зірки дізнаються, хто з них найдрайвовіший і найкрутіший, а переможець отримає віртуальне звання «Шалена зірка».

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Дарма Євген Кошовий жартував над суперницею! Анонс 17 випуску шоу «Шалена зірка» на Новому каналі
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