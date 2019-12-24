Дивіться шоу «Шалена зірка» щочетверга о 21:00!

«Шалена зірка» - драйвова гра з ведучою Лесею Нікітюк на Новому каналі. Дві зірки, захопивши з собою команду підтримки, будуть батлитися в чотирьох раундах, проявляючи чудеса пластики, інтуїції, логіки і акторського таланту. Це смішно, яскраво і дуже весело! Готуйтеся до wow-ефекту, адже в фінальному раунді суперники перевтіляться в поп-зірок і відтворять гучний кліп або виступ популярного виконавця, якого визначить Леся. За допомогою балів і голосування зірки дізнаються, хто з них найдрайвовіший і найкрутіший, а переможець отримає віртуальне звання «Шалена зірка».

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