Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 30 серія на сайті Нового каналу! Любаня дізналася, що Маша вагітна, і ледь втримала язика за зубами, щоб не розповісти цю новину всій Сеньківці. Люба вирішила потішити подругу щирими подарунками і вручила їй раритетну дзигу, ляльку-неваляйку та коляску, у якій ще Назарчика возили. Як Маша відреагувала на такі знаки уваги? Дізнайся просто зараз!

У 30 серії Будиночок на щастя 2022 Маша нарешті наважилася розповісти Максу про дитину. Вона захотіла зробити цей момент дуже особливим, щоб запам’ятався на все життя. Для цього Маша спекла смачний круасан, а всередину поклала записку та влаштувала Максу романтичну вечерю. Проте Вася зіпсував весь сюрприз. Він з’їв круасан, і Макс не зміг прочитати записку. Не пропусти цікаві пригоди улюблених героїв – дивись серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 30 на Новому каналі!

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 29 серію

Будиночок на щастя 3 сезон