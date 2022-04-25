25 квітня

Як Макс відреагує на новину про дитину? Будиночок на щастя. Сезон 3. Серія 30

Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 30 серія на сайті Нового каналу! Любаня дізналася, що Маша вагітна, і ледь втримала язика за зубами, щоб не розповісти цю новину всій Сеньківці. Люба вирішила потішити подругу щирими подарунками і вручила їй раритетну дзигу, ляльку-неваляйку та коляску, у якій ще Назарчика возили. Як Маша відреагувала на такі знаки уваги? Дізнайся просто зараз!

У 30 серії Будиночок на щастя 2022 Маша нарешті наважилася розповісти Максу про дитину. Вона захотіла зробити цей момент дуже особливим, щоб запам’ятався на все життя. Для цього Маша спекла смачний круасан, а всередину поклала записку та влаштувала Максу романтичну вечерю. Проте Вася зіпсував весь сюрприз. Він з’їв круасан, і Макс не зміг прочитати записку. Не пропусти цікаві пригоди улюблених героїв – дивись серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 30 на Новому каналі!

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 29 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

Новий канал>>Сезон 3
Новини каналу
Новини каналу
Сергій Притула пояснив, чому не відповідає у месенджерах
25 квітня
Півтисячі пасок на Великдень та стільки ж обідів щодня: Шеф Алекс Якутов годує переселенців
22 квітня
Мармурові крашанки своїми руками: як оригінально пофарбувати яйця до Великодня
22 квітня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь