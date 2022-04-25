Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 29 серія на сайті Нового каналу! Макс взявся готувати кошторис для ферми, щоб отримати підвищення. Проте для реалізації такого важливого проекту йому потрібен помічник. Голова вирішив полегшити життя своєму працівнику і дати йому в допомогу портативну колонку зі штучним інтелектом.

У 29 серії Будиночок на щастя 2022 Макс не зміг знайти спільну мову з нанопристроєм, тому розклеїв оголошення про пошук реального помічника. Маша вирішила, що це її шанс помиритися з колишнім і прийшла на співбесіду. Катя також не упустила шансу налагодити особисте життя з Максом і висунула свою кандидатуру на посаду помічниці. Кого вибрав Макс? Не пропусти цікаві пригоди улюблених героїв – дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 29 на Новому каналі!

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 28 серію

Будиночок на щастя 3 сезон