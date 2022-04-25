Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 29 серия на сайте Нового канала! Макс принялся готовить смету для фермы, чтобы получить повышение. Но для реализации столь важного проекта ему нужен помощник. Голова решил облегчить жизнь своему работнику и выделил ему в помощь портативную колонку с искусственным интеллектом.

В 29 серии Будиночок на щастя 2022 Макс не смог найти общий язык с наноустройством, поэтому расклеил объявления о поиске реального помощника. Маша решила, что это ее шанс помириться с бывшим и пришла на собеседование. Катя также не упустила шанса наладить личную жизнь с Максом и выдвинула свою кандидатуру на должность помощницы. Кого выбрал Макс? Не пропусти интересные приключения любимых героев – смотри онлайн комедийный сериал Будиночок на щастя сезон 3 серия 29 на Новом канале!

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Будиночок на щастя 3 сезон