24 квітня

Тренінг «Як позбутися працеголізму». Будиночок на щастя. Сезон 3. Серія 27

Не пропусти продовження історії про пригоди улюблених героїв – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 27 серія на сайті Нового каналу.

Вася люб’язно надав прихисток Максу та запропонував хлопцю пожити у нього. Але просто так у Васі нічого не буває. Поки чоловік вилежувався на дивані, Максим мав і приготувати вечерю, і нагодувати курей і кіз, і поприбирати на подвір’ї, і ще й дров нарубати. Здається, хто вирішив використати когось як безоплатну робочу силу. Як Макс провчить головного ледаря Сеньківки? Дізнайся просто зараз.

Маша у 27 серії серіалу Будиночок на щастя 2022 вирішила провести для Люби тренінг і вилікувати її від працеголізму. Мовляв, жінка занадто багато часу приділяє справам. Що з цього вийшло? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 27 серія.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 26 серію

Будиночок на щастя 3 сезон

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