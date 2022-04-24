24 апреля

Тренинг «Как избавиться от трудоголизма». Будиночок на щастя. Сезон 3. Серия 27

Не пропусти продолжение истории о приключениях любимых героев – смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 27 серия на сайте Нового канала.

Вася любезно предоставил убежище Максу и предложил парню пожить у него. Но просто так у Васи ничего не бывает. Пока мужчина вылеживался на диване, Максим должен был и приготовить ужин, и накормить кур и коз, и убрать во дворе, и еще дров нарубить. Кажется, кто-то решил использовать кого-то в качестве бесплатной рабочей силы. Как Макс проучит главного лентяя Сеньковки? Узнай прямо сейчас.

Маша в 27 серии сериала Будиночок на щастя 2022 решила провести для Любы тренинг и вылечить ее от трудоголизма. Мол, женщина слишком много времени уделяет делам. Что из этого вышло? Смотри онлайн сериал Будиночок на щастя 3 сезон 27 серия.

 

Будиночок на щастя 3 сезон – смотреть онлайн 26 серию

Будиночок на щастя 3 сезон

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