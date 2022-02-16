Дивись онлайн комедійний серіал Будиночок на щастя 3 сезон 17 серія від 16.02.2022 і дізнайся, як справи в улюбленої четвірки з Сеньківки! Макс натякає Васі, що йому вже час помиритися з Любою і повернутися додому. Проте Васю все і так влаштовує. У серіалі Будиночок на щастя 2022 Макс вирішує взяти все у свої руки: пише любовного листа, лагодить паркан і дарує Любі квіти від імені Васі. Це все помічає Маша і вирішує, що Макс залицяється до Люби, а вона відповідає йому взаємністю. Хочеш дізнатися, чим обернеться спроба примирення? Дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 17.

Будиночок на щастя 3 сезон – дивитися онлайн 16 серію

Будиночок на щастя 3 сезон