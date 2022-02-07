Не пропусти повернення шаленої четвірки з Сеньківки – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя 3 сезон 1 серія від 07.02.2022 на сайті Нового каналу! Макс не виходить із запоїв. Після того як Маша його покинула, він втратив ферму, розбив машину, а будинок перетворив на звалище скляних пляшок. Що тільки не робили Люба та Вася, щоб врятувати Макса від алкоголізму, навіть знахаря визивали – все марно. У 1 серії Будиночок на щастя сезон 3 Любаня вирішила за будь-яку ціну помирити парочку, зібрала речі та поїхала в Київ шукати Машу. Проте вона навіть не підозрювала, які сюрпризи чекатимуть на неї у столиці. Чи спрацює хитрий план Люби? У яку халепу вплутаються Вася та Макс, поки залишаться самі в Сеньківці? Не пропусти цікаві пригоди улюблених героїв – дивись онлайн серіал Будиночок на щастя сезон 3 серія 1.

Будиночок на щастя 3 сезон дивитися онлайн