Video: #залишайсясвідомим: Поради ведучих StarLightMedia, як поводити себе після пом’якшення карантину

#залишайсясвідомим: Поради ведучих StarLightMedia, як поводити себе після пом'якшення карантину
Новий канал / #залишайсясвідомим: Поради ведучих StarLightMedia, як поводити себе після пом’якшення карантину
03 липня

#залишайсясвідомим: Поради ведучих StarLightMedia, як поводити себе після пом’якшення карантину

Ведучі Нового каналу, СТБ і ICTV поділилися простими рекомендаціями, які допоможуть захистити і убезпечити вас і ваших близьких від вірусу в різних місцях і ситуаціях

#залишайсясвідомим: Поради ведучих StarLightMedia, як поводити себе після пом’якшення карантину
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