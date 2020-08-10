Якщо ти думаєш, що усі сцени у серіалах знімають з першого дублю, то помиляєшся. Іноді буває так, що найперший дубль - найкращий дубль. Але часом акторам потрібно кілька спроб, щоб отримати крутий результат, як у веб-серіалі FAKE. Забути текст, з'їсти пару зайвих пончиків, спеціально повеселити команду. Такими були невдалі дублі у FAKE. Дивися просто зараз.

FAKE – перший веб-серіал Нового каналу. Він розповідає про юну блогерку Лізу зі Жмеринки, яка обманює всіх навколо заради ілюзії красивого і багатого столичного життя. У гонитві за популярністю дівчина може втратити все: кохання, друзів, повагу і саму себе. Хоча серіал молодіжний і комедійний, історія Лізи змусить переоцінити власне життя і значущість у ньому віртуального світу. Що важливіше: здаватися чи бути?

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