Если ты думаеш, что все сцены в сериалах снимают с первого дубля, то ошибаешься. Иногда бывает так, что самый дубль - лучший дубль. Но иногда актерам нужно несколько попыток, чтобы получить крутой результат, как в веб-сериале FAKE. Забыть текст, съесть пару лишних пончиков, специально повеселить команду. Такими были неудачные дубли в FAKE. Смотри прямо сейчас.

FAKE — первый веб-сериал Нового канала. Он рассказывает о юной блогерше Лизе из Жмеринки, которая обманывает всех вокруг ради иллюзии красивой и богатой столичной жизни. В погоне за популярностью девушка может потерять все: любовь, друзей, уважение и саму себя. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы заставит переоценить собственную жизнь и значимость в ней виртуального мира. Что важнее: казаться или быть?

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