14 травня

Повне досьє на Дмитра Гордона: біографія, кар’єра, особисте життя та найгучніші меми

Дмитро Гордон – відомий український журналіст. Хтось його любить, хтось – ні, але факт залишається фактом – до нього неможливо ставитися без жодних емоцій. У мережі його називають людиною-мемом, і це не безпідставно.

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Що відомо про життя, кар’єру та особисте Дмитра Гордона? Розповідаємо в ролику Нового каналу! 

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