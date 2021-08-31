ТОП-5 непопсових локацій Вінниці

Маршрут для яскравих вихідних підібрали відомі тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько

Львів, Київ, Одеса… Ці напрямки ніколи не втратять своєї актуальності. Але пропонуємо трішки розширити тревел-арсенал і запланувати небанальну поїздку на вихідні під час бабиного літа. Цікаві й непопсові локації у Вінниці підібрало тревел-подружжя і ведучі реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько.

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Центр Вінниці

– Топові локації центральної частини міста легко обійти пішки, – розповідає Макс. – Головна вулиця міста – Соборна. Тут збереглася стара архітектура, колишній готель «Савой», де засідав уряд УНР. Варто заскочити на площу «Ліверпуль», де тусується молодь. А ближче до річки відкривається старий єврейський райончик Єрусалимка. Тут можна побачити дивакуваті приватні будиночки з чудернацькими прибудовами. Європейська площа – центральна у місті. Там є парк, безліч кафе і ресторанів, виступають вуличні музиканти. Дуже затишно!

Вежа Артинова

– Це так званий пуп Вінниці. Знаходиться на Європейській площі, – ділиться Узол. – Вежа дуже схожа на ратушу, але насправді – водонапірна. На верхівці – каланча, де колись сиділи пожежники і спостерігали, чи не горить нічого в місті. Якийсь період вежа була гуртожитком водоканалу. Наразі всередині – музей афганців. Вхід для дорослого коштує 10 грн. А ще таким чином можна подивитися на Вінницю з висоти. Цікаво те, що тричі на день з вежі лунає найпопулярніша різдвяна мелодія «Щедрик», бо її автор Микола Леонтович – з Вінниччини.

Автомотовелофототелерадіомузей (вул. Соборна, 1)

– Це просто якась знахідка, а не локація! Скільки там всього цікавого: машини, моцики, телевізори, музичні інструменти, програвачі, камери, швейні та друкарські машинки. І все це – раритетний мотлох, – каже блогер. – Найприкольніше, що в музеї можна всього торкатися, гратися, сідати всередину деяких авто. Вхід коштує лише 30 грн, а відвідати варто 100%!

Підземелля капуцинів

– Це вінницькі катакомби, які знаходяться в центрі міста. Основний орієнтир – костел Святої Діви Марії Ангельської. Він знаходиться на території монастиря, в якому і зараз живуть капуцини (католицький чернечий орден, основне завдання – допомагати біднякам), – говорить Макс. – Загалом екскурсія триває дві години, бо катакомби – це лише її частина. Спочатку гід розповідає про сам монастир, капуцинів і костел. А потім ви вже спускаєтесь у підземелля на глибину чотири метри. Катакомби гарно реставрували, тому гуляти комфортно.

Ретро-кав’ярня «Пан Заваркін і Син»

– Коли заходиш у заклад, очі розбігаються, стільки там всього цікавого. Враження, ніби потрапив у квартиру якогось колекціонера, – ділиться Оля. – Вразив годинник 1790 року. Екскурсію можна замовити в офіціантів. Вартість: 100 грн. з людини, якщо вас менше п’яти осіб, і 60 грн., якщо п’ятеро і більше. Вони розкажуть про історію закладу і зібрані там рідкісні речі.

Бонус-локації – фонтани і оглядовий майданчик

– Не забудьте про візитну картку Вінниці – шоу фонтанів, – зазначає тревел-подружжя. – Локація затерта до дір, але не дарма. Ми були нещодавно на схожому перформансі у Батумі, то у Вінниці воно в рази технологічніше. А ще ми ніколи не залишаємо вас без оглядових майданчиків. У Вінниці радимо піднятись на дзвіницю Спасо-Преобреженського собору. Відчуття там – магічні!

Повний випуск блогу Олі Манько та Макса Узола з Вінниці дивіться на їхньому YouTube-каналі за посиланням!