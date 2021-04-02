Куди поїхати в вихідні

Тревел-блогер Макс Узол поділився добіркою не всім відомих, але дуже цікавих міст України

«Куди б поїхати на вихідні?», – питання, яке частенько виникає у кожного. Обираючи маршрут, мислимо стандартно: Львів, Івано-Франківськ, Київ. А як щодо того, щоб відкрити нове місто для себе? Тревел-блогер та ведучий реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол поділився добіркою трьох дуже цікавих міст України. Можливо, чули про них всі, але бували точно одиниці.

1. Новоград-Волинський

– Дуже симпатичний райцентр у Житомирській області з красивою природою. Три роки тому ми вирушили туди з друзями на день, – згадує Узол. – По-перше, там стоїть величезний кам’яний залізничний віадук. Це була наша основна ціль. Під віадуком протікає звивиста повноводна річка Случ. Унікальність її в тому, що вона з порогами, і виглядає досить атмосферно. Случ з порогами можна роздивитися з гори, на якій стоять залишки фортеці Звягель. Це просто в місті. Взагалі, класно пройтися біля річки по травичці з ромашками, сходити на місцеву барахолку. Ціни там копійчані: ми за 100 гривень купили раритетний фотоапарат, якому 150 років.

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2. Переяслав-Хмельницький

– Якщо досі не були там, варто це виправити, – говорить блогер. – По-перше, у Переяславі величезний музей народної архітектури та побуту Наддніпрянщини просто неба. Там старі українські хатки, вітряки, гойдалки, кам’яні баби. Особливо нас вразила церква, в якій знаходиться музей космонавтики. Уявіть! Замість ікон там лунохід, скафандр, а з куполу звисає маятник Фуко. І все це в одному величезному музеї-заповіднику. Навесні в Переяславі проводили фестиваль повітряних куль, і було б класно потрапити на нього. Невідомо лише, чи відбудеться він цього року через карантин. Але там повно красивих храмів та музеїв, де варто побувати. Наприклад, музей масона Сковороди – крутий мужик був (сміється).

3. Кам’янець-Подільський

– Ну, а це родзиночка у списку must-see, – переконує тревел-блогер. – Достатньо лише загуглити назву міста, і вже захочеться туди. По-перше, грандіозна Кам’янець-Подільська фортеця. Потім – Турецький бастіон, найстаріша в Україні Ратуша, вірменський колодязь, будинок з драконом, безліч храмів, архітектурних та історичних об’єктів. Щоб ви розуміли, Кам’янець – третій в Україні за кількістю збережених пам’яток. Після Києва та Львова. Найголовніша мета для мене там – потрапити на день міста й побачити, як над фортецею злітають десятки повітряних куль. Так, там проводять фестиваль повітряних куль. Мабуть, наймасовіший в Україні. Завітайте й ви!