Бакота, палаци і водоспади: топ-6 магічних локацій Хмельниччини
Тревел-подружжя Макс Узол та Оля Манько поділилися туристичним маршрутом, який вразить
Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько продовжують ділитися маршрутами внутрішнього туризму. Наступною областю, яку вони радять відвідати в Україні, стала Хмельницька. Зберігайте топ-6 локацій, які вас вразять магічністю та масштабністю.
- Палац Орловських (с. Маліївці)
– Це один із найбільш збережених палаців в Україні, – розповідає Макс. – Побудований у 1788 році. Зберігся завдяки тому, що тут тривалий час діяв дитячий протитуберкульозний санаторій. Всередину палацу можна зайти безкоштовно. Там – краса: ліпнина, колони, величезні картини. Можна записатися на екскурсію та послухати історії. Прогулятися дозволяють лише на першому поверсі, бо на другому – досі склад ліжок та інших речей, які залишились після санаторію.
- Маліївський водоспад
– 18-метровий штучний водоспад – родзинка парку біля палацу, – каже блогерка. – Він казковий! Таке враження, що це декорація до фільму «Хобіт». У скелі, якою тече водоспад, є аж два гроти. У першому – ікона та намальований хрест, а у другій такій печері – повноцінна капличка.
- Бакота
– Радимо їхати сюди через Кам’янець-Подільський. Перша оглядова точка є у селі Колодіївка, – ділиться блогер. – Бакота – водночас магічне і трагічне місце. Магічне – тому що дуже багато українців приїжджають сюди, як на місце сили. А трагічне – тому що під товщею води колись було село Бакота, яке затопили, щоб побудувати ГЕС. Зараз це неймовірне місце для відпочинку на Дністрі. Найгарніший оглядовий майданчик знаходиться над скельним монастирем.
- Бакотський скельний монастир
– До найдавнішого скельного монастиря Поділля ми дісталися катером. Далі 15 хвилин йшли вузькою стежкою повз старі печери та холодне джерело, – розповідає Оля. – Зараз це місце паломництва: люди приходять і залишають свої хустинки, образи. Ну, або просто гуляють, як ми.
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- Водоспад Бурбун (с. Лисець)
– Це просто якесь райське місце, – ділиться враженнями Макс. – Така собі прихована лагуна на Хмельниччині. Водоспад ллється з пишної зелені. Картинка справді наче з фантастичного фільму. Вода тут і у спеку, і в холод тримає стабільну температуру – 15-17 градусів. Місцевих це не зупиняє, вони купаються. Можливо, й ви ризикнете?
- Палацово-парковий ансамбль «Самчики»
– Палац збудували у XVIII ст. Він пережив навмисні руйнування і пожежі. Всередині у різні часи був піонерський табір, бібліотека та агрохімлабораторія, – каже Оля. – Після пережитого будівля дуже навіть непогано виглядає. Вхід коштує 50 грн. без екскурсії і 100 грн. – з нею. Масштаби там вражають! Антикваріат, ліпнина, картини… Дуже атмосферно! Погуляти й сфотографуватися на території можна безкоштовно.
Повний випуск блогу Олі Манько та Макса Узола з Хмельниччини дивіться на їхньому YouTube-каналі за посиланням!