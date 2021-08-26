ТОП-6 магічних локацій Хмельниччини

Тревел-подружжя Макс Узол та Оля Манько поділилися туристичним маршрутом, який вразить

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?», яке показував Новий канал, Макс Узол та Оля Манько продовжують ділитися маршрутами внутрішнього туризму. Наступною областю, яку вони радять відвідати в Україні, стала Хмельницька. Зберігайте топ-6 локацій, які вас вразять магічністю та масштабністю.

Палац Орловських (с. Маліївці)

– Це один із найбільш збережених палаців в Україні, – розповідає Макс. – Побудований у 1788 році. Зберігся завдяки тому, що тут тривалий час діяв дитячий протитуберкульозний санаторій. Всередину палацу можна зайти безкоштовно. Там – краса: ліпнина, колони, величезні картини. Можна записатися на екскурсію та послухати історії. Прогулятися дозволяють лише на першому поверсі, бо на другому – досі склад ліжок та інших речей, які залишились після санаторію.

Маліївський водоспад

– 18-метровий штучний водоспад – родзинка парку біля палацу, – каже блогерка. – Він казковий! Таке враження, що це декорація до фільму «Хобіт». У скелі, якою тече водоспад, є аж два гроти. У першому – ікона та намальований хрест, а у другій такій печері – повноцінна капличка.

Бакота

– Радимо їхати сюди через Кам’янець-Подільський. Перша оглядова точка є у селі Колодіївка, – ділиться блогер. – Бакота – водночас магічне і трагічне місце. Магічне – тому що дуже багато українців приїжджають сюди, як на місце сили. А трагічне – тому що під товщею води колись було село Бакота, яке затопили, щоб побудувати ГЕС. Зараз це неймовірне місце для відпочинку на Дністрі. Найгарніший оглядовий майданчик знаходиться над скельним монастирем.

Бакотський скельний монастир

– До найдавнішого скельного монастиря Поділля ми дісталися катером. Далі 15 хвилин йшли вузькою стежкою повз старі печери та холодне джерело, – розповідає Оля. – Зараз це місце паломництва: люди приходять і залишають свої хустинки, образи. Ну, або просто гуляють, як ми.

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Водоспад Бурбун (с. Лисець)

– Це просто якесь райське місце, – ділиться враженнями Макс. – Така собі прихована лагуна на Хмельниччині. Водоспад ллється з пишної зелені. Картинка справді наче з фантастичного фільму. Вода тут і у спеку, і в холод тримає стабільну температуру – 15-17 градусів. Місцевих це не зупиняє, вони купаються. Можливо, й ви ризикнете?

Палацово-парковий ансамбль «Самчики»

– Палац збудували у XVIII ст. Він пережив навмисні руйнування і пожежі. Всередині у різні часи був піонерський табір, бібліотека та агрохімлабораторія, – каже Оля. – Після пережитого будівля дуже навіть непогано виглядає. Вхід коштує 50 грн. без екскурсії і 100 грн. – з нею. Масштаби там вражають! Антикваріат, ліпнина, картини… Дуже атмосферно! Погуляти й сфотографуватися на території можна безкоштовно.

Повний випуск блогу Олі Манько та Макса Узола з Хмельниччини дивіться на їхньому YouTube-каналі за посиланням!