Топ-5 локацій Чернівців від ведучих Нового каналу

Добірку секретних та яскравих місцин міста Макс Узол та Оля Манько показали у новому випуску свого тревел-блогу

Календарна весна у розпалі, а значить, час планувати подорожі! Карантинні обмеження у містах змінюються кожного дня, тож не вгадаєш, куди їхати. Пропонуємо озброїтись маршрутами у різні куточки. Наразі – Буковина. Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал) Макс Узол та Оля Манько показали топові туристичні локації Чернівців.

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Природничий музей Чернівецького Національного університету

– Зазвичай у своєму блогу ми не показуємо музеїв, адже вони нудні, – каже Макс. – Але у Чернівецькому є особливий експонат – кістки справжнього синього кита. До того ж, не просто кістки, а весь хребет у реальному розмірі. Коли кита впіймали, то він мав довжину 27 метрів та вагу 100 тонн. І був такий гігантський, що для того, аби помістити у музей, його вкоротили на три метри. Окрім кита там можна побачити ще близько трьох тисяч екземплярів опудал тварин з усього світу: крокодили, ведмеді, акули, пінгвіни. Деякі з них збереглися ще з часів Австро-Угорщини та Румунії. Усе – для навчання, адже тут проводять лекції для студентів. Вхід у музей – 100 грн з двох людей, вже з урахуванням екскурсії.

Кав’ярня-музей

– На вулиці Кобилянської знаходиться Grand Cafe, де і кави смачної можна випити, і розважитись, і щось нове дізнатися, – каже Оля. – На вході у кав’ярню-музей ви побачите касу золотого кольору. Вона 1901-го року виробництва і досі робоча. Туристи залишають там копійки на щастя, ну, або щоб повернутися. Відкрили заклад у 2013-му, накупили купу антикваріату, тож є відчуття, наче йому вже 100 років. Не дивно, адже це кафе – ретроспектива першої кав’ярні Чернівців. Каву там подають теж в антикваріаті. Точніше, у віденській королівській кавоварці 1867 року.

Костел Воздвиження

– Наступна локація – римо-католицький костел Воздвиження Чесного Хреста. Це одна з перших мурованих будівель міста, – каже ведуча. – Його будівництво розпочали ще у 1787 році, і тривало воно аж 27 років. Через погрішності проекту вежа нагорі будівлі двічі падала під час процесу зведення. А на боковій стіні костелу є прикольний сонячний годинник. Це також пам’ятка, адже він вважається найстарішим на заході України.

Площа філармонії («Музична» площа)

– Раніше цю площу називали «мучною», адже тут був ринок, де продавали борошно. Зараз називають «музичною», бо тут знаходиться Чернівецька філармонія, – розповідає ведучий. – У ній колись працювали Софія Ротару, Назарій Яремчук, Василь Зінкевич. У центрі площі встановили музичний фонтан, а поруч – інтерактивний музичний пам’ятник угорсько-німецькому композитору Ференцу Лісту. Це таке собі піаніно у вертикальному положенні, на якому можна пограти. На музичному інструменті знаходиться малесенька скульптура композитора. Шкода, що пам’ятник не працював, коли ми знімали блог. Але локація класна і як фотозона. Ще на площі є цікава будівля. Зараз це гуртожиток для студентів-медиків, а колись був готель Bristol, де приймали клієнтів найдорожчі повії Чернівців.

Будинок-корабель

– Інколи будинки називають так для пафосу, але тут ні – він справді схожий на корабель. Є ніс, щогла і три з половиною палуби, – розповідає блогер. – Будинок-корабель пришвартувався на розі вулиць Головної та Шолом-Алейхема. Це один із перший кам’яних будинків у місті. До цього були лише дерев’яні. Є дві цікаві версії, як він з’явився. Перша: жили собі за часів Австро-Угорщини два брати, які обожнювали море. Один став капітаном реального морського судна, а інший – успішним бізнесменом. Коли вони вийшли на пенсію, то вирішили жити у Чернівцях. І збудували цей будинок. Друга версія: у цьому районі дуже давно була корчма «Під золотим судном». Вона стала настільки популярною, що на хвилі цієї популярності вирішили збудувати дім-корабель.

Повний випуск другої частини блогу Макса Узола та Олі Манько з Чернівців дивіться за посиланням. Якщо пропустили першу частину, то можете переглянути теж тут.