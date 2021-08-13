Королівство хмар, 900-річний міст і винний дім: туристичний маршрут Грузією від відомих блогерів

Макс Узол і Оля Манько з реаліті «У кого більше?» (Новий канал) розповіли про небанальні локації у серці Грузії – Аджарії

Подружжя тревел-блогерів та ведучих реаліті «У кого більше?», що показував Новий канал, Макс Узол і Оля Манько продовжують ділитись крутими туристичними маршрутами. На черзі – Грузія.

– Грузія – це соковиті прохолодні гори з селами, які тут сховались, – розповідає Макс Узол. – Це фантастична природа, річки, водоспади, озера. Це Чорне море з унікальними живописними пляжами. Це безкінечні виноградники і вино. Після нашої подорожі ми зібрали для вас найкращі локації в Аджарії. Слідуйте цьому маршруту і відпустка точно буде незабутньою!

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Водоспад Махунцеті

– Одне з найпопулярніших місць Аджарії! – каже блогер. – Найбільший водоспад цього регіону знаходиться за 30 км від Батумі, добиратись дуже зручно. Висота – 30 метрів, вид – неймовірний.

Міст цариці Тамари

– Якщо ви вже поїхали на водоспад, то відвідайте і це туристичне місце, – радить Макс. – Потрібно просто перейти через дорогу (орієнтир – рафтинг) і ви побачите кам’яний арочний міст цариці Тамари. Йому майже 900 років. Унікальність в тому, що на ньому немає перил. Люди, які бояться висоти, зазвичай, не заходять на міст, бо висота над водою 6-8 метрів і ніяких огорож.

Винний дім Шервашидзе

– Радимо їхати вище в гори. Там серед зелені і вершин сховалось це душевне місце. Його неможливо оминути! А ще відпочинок у Грузії без виноградників та винних погребів – неповноцінний, – говорить Оля. – Взагалі в Аджарії дуже багато винних домів, але ми обрали саме Шарвашидзе. Це крафтове виробництво домашнього вина. Заїхавши на територію, одразу відчуваєш, що зроблено все не задля комерції. Люди тут і працюють, і живуть. Дуже затишно! Екскурсію та дегустацію проводить власник виноробні. Там, до речі, вся сім’я при ділі. Навколо дому – півтори гектари і три тисячі кущів винограду. Щороку там роблять 5-6 тон вина.

Фортеця Петра

– Красивезне місце! Побудували фортецю візантійці ще у 6 ст. до н.е. А в часи Радянського союзу тут зробили лимонарій і оббудували Петру бетонними скляними конструкціями, де вирощували лимони, – розповідає Узол. – Разом з союзом розпались і конструкції. Та вони так сильно обплелись плющем, що виглядають казково. Але врахуйте, що у понеділок локація закрита.

Королівство хмар. Гоміс Мта

– На завершення маршруту ми залишили захмарне у всіх сенсах цього слова місце! – ділиться Манько. – Для цього потрібно теж піднятись в гори, за 90 км від Батумі. Дорога займає приблизно дві години часу, бо дорога не всюди хороша. Але надзвичайно колоритна! Врешті потрапите на верхівку гори у невеличкому селищі, а під вами стеляться хмари. Там класно зустріти захід сонця.

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Грузії дивися просто зараз: