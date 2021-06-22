Літо на Закарпатті: топ локацій для яскравого відпочинку

Відомі блогери склали маршрут так, аби відпустка була насиченою та різноманітною

Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал), Макс Узол та Оля Манько підкинули новий маршрут на літо. Пара показала Закарпаття. Якщо поїдете цими локаціями, відпочинок точно буде насиченим і різноманітним.

Село Шаян

– Це місце стало для нас справжнім відкриттям, – ділиться Макс Узол. – Затишне й атмосферне село, оточене вулканічними горами. Там тихо і спокійно. Є красивезні готелі, ресторани, сувенірні крамнички та навіть маленька гірська річка. Головна фішка – це курорт-санаторій, де можна оздоровитися: попити лікувальної води, поплавати у термальних джерелах, пройти курс масажів і ще багато чого. Також можна піднятися на гори поряд і таким чином поєднати активний відпочинок та релакс. Не забудьте також відвідати озеро Силоамська купальня, де можна орендувати катамаран чи просто відпочити на місцевому пляжі.

Оленяча ферма (село Іза, неподалік міста Хуст)

– Це єдина в Україні ферма плямистих оленів. Одним словом, приїхали ми до бембі, – сміється блогер. – Тваринок сюди доправили вертольотом у 1987 році, відтоді вони тут живуть. Зараз їх дуууже багато на території розміром 57 гектарів. Вхід коштує 30 грн з людини. Радимо купити ще корм для оленів вартістю 10 грн за відерце. Радості і в вас, і в оленів буде більше, ніж собі уявляєте.

Долина нарцисів

– Це місце тримається у трендах Закарпаття вже багато років, але побачити його в усій красі можна лише два тижні на рік, – розповідає Оля Манько. – Долина нарцисів – величезний заповідник. Вхід коштує 30 грн з людини. На території, окрім поля з квітами, є музей нарциса та цікаві інформаційні таблички. Зазначимо, що раніше можна було заходити просто в море квітів і фотографуватися. Зараз це заборонено – тут облаштували спеціальні оглядові майданчики.

Селиська сироварня (село Нижнє Селище)

– Закарпаття дуже славиться крафтовим виробництвом. Селиська сироварня – унікальне місце, засноване у 2002 році. Кажуть, що вона перетворила депресивне село на відоме й заможне, – розповідає ведучий. – На екскурсію з дегустацією радимо записатися заздалегідь. Вона коштує 170 грн з людини, але однозначно того вартує. Сир виготовляють за швейцарськими технологіями на швейцарському обладнанні. Роблять три сорти продукту, скуштувавши які точно захочете ще. Бонус екскурсії: музей у тунелі під сироварнею. Там зібрали предмети побуту, старі селиські фотографії, а супроводжують це все звуки ранкового села.

Замок Шенборнів (санаторій Карпати)

– На мою думку, це один з найкрасивіших замків в Україні, – ділиться блогерка. – Стоїть він посеред гігантського парку з рідкісними деревами, рослинами та озерцем, тому можна провести у цьому затишку цілий день. А ще на території можна пожити, адже з 1946 року там працює санаторій. Фішка пам’ятки в тому, що вона побудована за календарним принципом. У замку – 365 вікон, як днів у році, 54 кімнати – як тижнів, і 12 виходів – як місяців. Вхід на територію коштує 20 грн з людини. Якщо заїжджаєте автівкою, як ми, то доведеться заплатити 150 грн.

Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Закарпаття – дивіться просто зараз:

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