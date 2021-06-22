Літо на Закарпатті: топ локацій для яскравого відпочинку
Відомі блогери склали маршрут так, аби відпустка була насиченою та різноманітною
Українські тревел-блогери та ведучі реаліті «У кого більше?» (Новий канал), Макс Узол та Оля Манько підкинули новий маршрут на літо. Пара показала Закарпаття. Якщо поїдете цими локаціями, відпочинок точно буде насиченим і різноманітним.
- Село Шаян
– Це місце стало для нас справжнім відкриттям, – ділиться Макс Узол. – Затишне й атмосферне село, оточене вулканічними горами. Там тихо і спокійно. Є красивезні готелі, ресторани, сувенірні крамнички та навіть маленька гірська річка. Головна фішка – це курорт-санаторій, де можна оздоровитися: попити лікувальної води, поплавати у термальних джерелах, пройти курс масажів і ще багато чого. Також можна піднятися на гори поряд і таким чином поєднати активний відпочинок та релакс. Не забудьте також відвідати озеро Силоамська купальня, де можна орендувати катамаран чи просто відпочити на місцевому пляжі.
- Оленяча ферма (село Іза, неподалік міста Хуст)
– Це єдина в Україні ферма плямистих оленів. Одним словом, приїхали ми до бембі, – сміється блогер. – Тваринок сюди доправили вертольотом у 1987 році, відтоді вони тут живуть. Зараз їх дуууже багато на території розміром 57 гектарів. Вхід коштує 30 грн з людини. Радимо купити ще корм для оленів вартістю 10 грн за відерце. Радості і в вас, і в оленів буде більше, ніж собі уявляєте.
- Долина нарцисів
– Це місце тримається у трендах Закарпаття вже багато років, але побачити його в усій красі можна лише два тижні на рік, – розповідає Оля Манько. – Долина нарцисів – величезний заповідник. Вхід коштує 30 грн з людини. На території, окрім поля з квітами, є музей нарциса та цікаві інформаційні таблички. Зазначимо, що раніше можна було заходити просто в море квітів і фотографуватися. Зараз це заборонено – тут облаштували спеціальні оглядові майданчики.
- Селиська сироварня (село Нижнє Селище)
– Закарпаття дуже славиться крафтовим виробництвом. Селиська сироварня – унікальне місце, засноване у 2002 році. Кажуть, що вона перетворила депресивне село на відоме й заможне, – розповідає ведучий. – На екскурсію з дегустацією радимо записатися заздалегідь. Вона коштує 170 грн з людини, але однозначно того вартує. Сир виготовляють за швейцарськими технологіями на швейцарському обладнанні. Роблять три сорти продукту, скуштувавши які точно захочете ще. Бонус екскурсії: музей у тунелі під сироварнею. Там зібрали предмети побуту, старі селиські фотографії, а супроводжують це все звуки ранкового села.
- Замок Шенборнів (санаторій Карпати)
– На мою думку, це один з найкрасивіших замків в Україні, – ділиться блогерка. – Стоїть він посеред гігантського парку з рідкісними деревами, рослинами та озерцем, тому можна провести у цьому затишку цілий день. А ще на території можна пожити, адже з 1946 року там працює санаторій. Фішка пам’ятки в тому, що вона побудована за календарним принципом. У замку – 365 вікон, як днів у році, 54 кімнати – як тижнів, і 12 виходів – як місяців. Вхід на територію коштує 20 грн з людини. Якщо заїжджаєте автівкою, як ми, то доведеться заплатити 150 грн.
Повний випуск блогу Макса Узола та Олі Манько з Закарпаття – дивіться просто зараз:
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