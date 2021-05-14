Вражаючі Афіни: топ-8 локацій міста від тревел-блогера

Макс Узол з реаліті «У кого більше?» (Новий канал) поділився добіркою must-see місць грецької столиці

З 14 травня Греція планує відкрити кордони для туристів з країн ЄС та третіх країн. Ця оптимістична новина надихнула тревел-блогера, журналіста та ведучого реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, на створення чергової добірки. Він зібрав ТОП-8 локацій у столиці Греції Афінах, які обов’язково має відвідати кожен.

– Зізнаюся чесно, в Афінах достатньо побути два дні, а потім взяти тачку і відправитись країною далі, – говорить Макс Узол. – Але, повірте, ці два дні будуть максимально насиченими та цікавими. Зберігайте перевірений маршрут!

Акрополь

– Це головна фішка Афін. По суті, скеля з плоскою вершиною, де стоять і лежать руїни класичних грецьких храмів. Але є родзинка цього пагорба – знаменитий Парфенон, який ми знаємо ще зі шкільних книжок з історії. З пагорба відкривається чудовий вид на місто, де неначе розсипані будиночки внизу. Захоплює!

Храм Зевса Олімпійського

– Там збереглись лише 15 колон, але вони настільки гігантські і вражаючі, що стали центром уваги туристів, – розповідає Узол Новому каналу. – В музеї діють трохи дивні правила. Там заборонено співати, свистіти і навіть піднімати людей… Так, коли я взяв Олю на руки, щоб сфоткатися на фоні колон, до нас моментально прибігли дві жінки із суворим поглядом і змусили мене спустити Олю на землю. Як я зрозумів, цей стародавній храм, хоч і музей, але все одно вважається храмом. Тому й вести себе треба там відповідно.

Національний сад

– Це шикарне місце варто відвідати, коли ти вже втомився від людей і підсмажився на спеці. Бо тут – тиша, спокій і прохолода. Тінисті алеї, фонтанчики, рідкісні дерева. Також там збереглися античні руїни, залишки колон і стародавніх мозаїк. А ще знайдете міні-зоопарк і ботанічний музей. Сад знаходиться неподалік від площі Синтагма, одразу за будівлею Парламенту.

Театр Діоніса

– Мало хто знає, що найдавніший з грецьких амфітеатрів знаходиться в Афінах. Театр Діоніса виник ще у V столітті до нашої ери! Колись вміщав аж 17 тисяч глядачів. Сьогодні улюбленою розвагою туристів є перевірка фантастичної акустики театру: якщо одна людина стає на сцені і починає щось говорити, а інша піднімається на найвищий ряд, то можна почути все до єдиного слова. Будете там – перевірте!

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Порт Пірей

– Дуже симпатична затока з купою красивих дорогих яхт і невеличких човників. Обов’язково треба тут прогулятися. Бонусом відкривається гарний вид на місто.

Пляж Фалірон

– Оскільки Афіни омиваються Егейським морем, то гріх не сходити на пляж. Пляж Фалірон знаходиться недалеко від порту. Є шезлонги, кафе, волейбол. Ввечері там значно менше людей, ніж удень, тож можна познайомитися з місцевими. Я, наприклад, познайомився зі священиком-грузином, який жив в Афінах, але працював у Венеції. Дуже хороший дядько.

Парламент і почесна варта

– Це ціла атракція, яку варто побачити. Грецький парламент знаходиться на площі Синтагма. Щогодини біля нього змінюється караул. Виглядає досить кумедно. Височезні гвардійці у червоних башмаках з помпонами імітують ходу коней, б’ють «копитом» об підлогу і змінюють один одного. До речі, ті башмаки важать більше п’яти кілограмів, бо підбиті стальними цвяхами. Навіть не уявляю, наскільки складно гвардійцям це дається.

Острів Агістрі

– Агістрі знаходиться всього в годині їзди від Афін. Туди можна дістатись паромом. Він трохи схожий на розпіарений Санторіні, але значно дешевший. Красиві білі храми із блакитними куполами, колоритні будиночки, прямовисні скелі, а навколо – море. Пляжі кам’янисті, але вода просто чистюча! Шезлонги платні, але якщо замовити фрапе, що ми і зробили, то лежак – безкоштовний. До речі, цей лайфхак діє на більшості грецьких пляжів! А ще там можна орендувати велик чи скутер. Класна може вийти прогулянка островом!