ТОП-5 причин відвідати Північну Македонію

Після подорожі у загадкову країну тревел-блогер Макс Узол поділився враженнями та порадами

Тревел-блогер, журналіст та ведучий реаліті «У кого більше?», що показує Новий канал, Макс Узол нещодавно повернувся з подорожі у Північну Македонію. Там він зі своєю дружиною Олею Манько знімав черговий випуск YouTube-блогу. Після подорожі Макс заявив, що ця країна – туристичний тренд майбутнього. Чому саме туди варто поїхати?

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– Північна Македонія – це країна-загадка, страна-«сюрприз», – каже Макс. – Знаходиться вона недалеко, але ми про неї практично нічого не знаємо. Тож раджу туди поїхати кожному, щоб або змінити, або взагалі створити уявлення про неї. Ловіть ТОП-5 причин від мене.

Дорога без перешкод

Туди дуже просто і комфортно дістатися. Подорож у цю країну не потребує ПЛР-тестів та самоізоляції по приїзду. Туди є прямий рейс з Києва авіакомпанією Windrose Airlines. Тож дві з половиною години, і ти вже у Північній Македонії. Коли ми тільки приїхали у Північну Македонію, то там діяла так звана поліцейська година з 22:00 до 5:00. Це на туризм абсолютно ніяк не впливало. За день ти встигаєш побачити все, що хотілося. Уу громадських місцях тільки потрібно ходити в масках. А на середині нашої подорожі посилили карантинні обмеження. Ввели локдаун на два тижні. За правилами, «поліцейська година» починалась раніше – о 20:00. І кафе працювали лише на виніс. Було не дуже комфортно, чесно кажучи. Наскільки мені відомо, ці правила ввели тоді до 20 квітня. Чи продовжать обмеження – поки що невідомо. Тож раджу всім перед поїздкою у наш не зовсім простий час перевіряти інформацію про карантин.

Вартість «гріє душу»

Північна Македонія хоч і Європа, але там нереально дешево. Ціни – майже як українські. Навіть трохи нижчі. Там дешеві продукти в супермаркетах, прайс у кафе та ресторанах теж не гнуть. Можна знайти бюджетне житло – від 10 євро за ніч. Можна орендувати автомобіль – від 15 євро за механічну коробку передач. Ціни дуже тішать.

Від природи перехоплює подих

Краєвиди дивують і закохують в себе з першого погляду. Абсолютно вся країна в горах. Каньйони, скелі, численні водоспади, зелені гори, гори зі сніговими вершинами, печери – заради цього варто поїхати. Я, кермуючи, не міг зосередитись на дорозі, бо погляд перескакував на краєвиди. Хотілося насолоджуватися цими красотами.

Озеро є, моря не треба

Я хотів би виділити окремою самодостатньою причиною, яка надихне вас на поїздку в Північну Македонію, Охридське озеро. Воно заміняє македонцям море. Там є красиві культурні пляжі. По озеру ганяють катамарани, човни, катери. Можна замовити на них екскурсію та подивитися на місто з води. Цікаво, що частина озера належить Македонії, а частина – Албанії. І, по суті, зробивши коло по цьому озеру, ти можеш побувати в двох країнах. А ще там водиться популярна охридська форель. В ресторанчиках на березі озера можна її свіжесеньку, щойно виловлену, скуштувати. Ми з Олею були в захваті від смаку!

Місто, наче у Швейцарії

– Місто Охрид – основна причина відвідати Північну Македонію. Воно, напевно, одне з найкрасивіших, що я бачив. По-перше, місто знаходиться на схилі гір, які плавно входять в Охридське озеро. Розкидані будиночки з черепичними червоними дахами виглядають, наче іграшкові. По-друге, там є що робити. Наприклад, піднятись на найвищий оглядовий майданчик міста, що знаходиться на стіні фортеці. Чи сходити в амфітеатр. Ну, або, як я вже писав, посидіти у атмосферних ресторанчиках на березі озера, насолодитися смачною місцевою їжею. Взагалі, коли гуляєш тим містом, складається враження, ніби ти не в Македонії, а десь у Швейцарії, на дорогому курорті. Ще в Охриді є особливості. Наприклад, багато котів, які чемно сідають біля тебе і просять кістку від риби. Чи старі різнокольорові машини, розкидані по всьому місту. Або ж незвичайні ліхтарі. Вони всі у формі охридських будинків. Їх незвичність у тому, що кожен наступний поверх більший за площею, ніж попередній. Дивно виглядає. Це все наповнює місто особливою атмосферою.

Дивіться новий випуск тревел-блогу Макса Узола та Олі Манько на їх YouTube-каналі за посиланням.