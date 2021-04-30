ТОП-7 непопсових маршрутів на травневі свята

Макс Узол з реаліті «У кого більше?» (Новий канал) поділився добіркою незвичних місць, де можна провести весняний вікенд

Травневі свята вже на носі, саме час будувати маршрут для міні-подорожі. Український тревел-блогер і ведучий реаліті «У кого більше?», яке показує Новий канал, Макс Узол зібрав ексклюзивну добірку непопсових, але дуже цікавих місцин, куди можна поїхати на весняний вікенд. Зберігайте ТОП-7 небанальних локацій в Україні.

Гора Пивиха

– Це найвища гора центру України. Знаходиться вона біля села Максимівка Полтавської області, – каже Макс. – Унікальність її в тому, що вона стоїть просто на березі Дніпра! Тобто, Кременчуцького водосховища. Краєвиди там шикарні! На березі під горою є піщаний пляж, на якому можна пожити в наметах. Під горою – закинутий рибгосп зі старими іржавими суднами. Такий собі «музей корабликів». Сама гора щороку потроху розмивається Дніпром і обвалюється, тому варто побачити, доки вона ще є. А ще на березі повно блакитної глини, яка, кажуть, корисна для шкіри.

Гаївки у Шевченківському гаю у Львові

– Раджу поїхати туди на Великдень, – каже Макс. – Це величезна територія з озерцями, лебедями, качками, безліччю зелені, пагорбами, традиційними українськими будиночками та дерев’яними церквами. Там проводять гуляння з конкурсами, іграми, концертом та ярмарком. Навіть якщо цього року святкування не буде, варто просто прийти туди, аби насолодитися природою.

Водяники, Черкащина

– Це дуже мальовниче місце, – ділиться Узол. – Водяники – гірськолижний курорт. Але навесні і влітку – то просто красивезний великий пагорб у траві й ромашках. Просто на схилі є маленький дерев’яний готель з дивовижним краєвидом на озеро і величезні дерев’яні вітряки. Вони стоять поруч, тож можна підійти і зробити кілька ефектних фото. А ще недалеко є Буцький каньйон з прямовисними скелями й порогами.

4. Палац у Качанівці

– Це той самий палац, де знімали «Кріпосну», – розповідає тревел-блогер. – Дуже доглянута будівля з колонами, танцювальним залом з роялем і багатим парком. Свого часу тут «тусили» Шевченко, Гоголь, Глинка та ще багато митців першої величини. Неподалік палацу можна побачити старий цукровий завод просто на озері. До речі, по дорозі на Київ можна ще заїхати у палац Галаганів у Сокиринцях. Там зараз аграрний коледж, але стару архітектуру зберегли.

Страусина ферма в Ясногородці «Долина страусів»

– Це величезний парк, де бігають не лише страуси, а й верблюди, віслюки, буйволи. Ще можна замовити обід зі страусиного яйця і навіть орендувати будиночок на території.

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Ризоположенський чоловічий монастир у Томашівці на Київщині

– У монастиря величезна і доглянута територія з власним тваринним міні-парком: лами зі страусами бігають, різні декоративні пташки щебечуть, – розповідає ведучий. – Ще на території є палац Хоєцьких, мости, ротонди, балюстради. Одним словом, взагалі не скажеш, що то монастир.

Жашківський кінний завод

– Дуже сучасний і красивий кінний завод із готелем для коней. Так, там у коней є готель! – з захватом розповідає тревел-блогер. – Інколи також можна потрапити на змагання з конкуру. Дуже красиво і цікаво. Коли ми там були, випадково потрапили на це видовище і залипли на годину! А ще тут можна побачити малесеньких конячок, яким буквально кілька днів від народження.

Більше цікавих непопсових маршрутів у різні куточки України дивіться у YouTube-блогу тревел-подружжя Макса Узола та Олі Манько.