ТОП-5 фільмів про пригоди та подорожі від ведучої Нового каналу

Оля Манько підготувала різножанрову добірку на будь-який смак

Тревел-журналістка та ведуча Нового каналу Оля Манько не уявляє свого життя без подорожей. Разом зі своїм чоловіком та співведучим реаліті «У кого більше?», яке щосуботи показує Новий канал, Максом Узолом вони відвідали безліч цікавих місць і в Україні, і у найекзотичніших країнах світу. Часто пара надихається фільмами.

– Ми з Максом дуже любимо дивитися фільми на проекторі, який, банально, замовили з Китаю кілька років тому, – ділиться Оля Манько. – Це була моя мрія ще з дитинства, адже колись давно я кайфувала від перегляду діафільмів на розтягнутому простирадлі. Тож щойно ми з Максом переїхали на квартиру, де є величезна біла стіна, купили проектор. Тепер насолоджуємося фільмами, наче в кінотеатрі.

Подорожі – в житті, подорожі – на екрані. Оля Манько зібрала ексклюзивну добірку улюблених кіно про пригоди на будь-який смак. Тут і комедії, і сімейні, і драми… І просто гарні краєвиди.

«Еверест»

Американський фільм 2015 року випуску. Він розповідає історію людей, які кинули виклик легендарному Евересту й вирішили його підкорити. У кожного з персонажів є своя мета, своя причина, аби підкорити вершину. Та, на жаль, не кожному вдасться вижити у небезпечній та водночас неймовірній пригоді. До речі, в основу фільму лягли реальні події, які у 1996 році відбулись у самому серці Гімалаїв.

«Римські канікули»

Культовий американський фільм 1953 року. Тут і пригоди, і романтика. Бачимо сентиментальну та водночас веселу історію кохання принцеси Анни та кореспондента однієї з римських газет. Дівчина приїжджає з благодійною місією у серце Італії, Рим та абсолютно випадково знайомиться з молодим журналістом Джо Бредлі. Їхня історія – небанальна, а банальні почуття закоханості виникають відразу. Чи вдасться їм побороти кордон між соціальними статусами та бути разом?

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«Їсти, молитись, кохати»

Легендарний американський фільм 2010 року, знятий за світовим бестселером. Історія жінки у повному розквіті сил, яка в момент життєвої безвиході вирішує кинути все та почати спочатку. Щоб знайти нову себе та вдихнути ковток свіжого повітря, вона вирушає у подорож трьома країнами: Італією, Індією та Індонезією. Спочатку вона їсть та насолоджується. Далі молиться та знаходить внутрішній спокій. А в останній країні по-новому і по-справжньому закохується.

«Пляж»

Це американо-британський пригодницький трилер 2010 року. Головний персонаж картини вирішує відпочити особливим чином, тож вирушає у Таїланд. Ним рухає непереборне бажання відчути щось нове, тож він разом із малознайомою французькою парою потрапляє на острів з гігантськими плантаціями марихуани. Окрім них на острові знаходиться невідома община, яка точно не рада гостям. Як же вони виживатимуть, та чи знайдуть спільну мову з туземцями?

«Дім. Історія подорожі»

На завершення – французька документальна стрічка 2009 року. Його варто подивитися з сім’єю. Суцільне задоволення від нереальних кадрів, адже стрічка є результатом спільної творчості режисера Люка Бессона та всесвітньо відомого фотографа дикої природи Яна Артюса-Бертрана. Більш актуальної теми не знайти, адже фільм – про екологічні проблеми на Землі. Стрічка демонструє різні місця нашої планети з висоти пташиного польоту. Перехоплює подих.

Випуски хардкор-реаліті «У кого більше?», де Оля та Макс змагаються одне проти одного в екзотичних країнах, дивіться на сайті або на YouTube Нового каналу.